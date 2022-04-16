На Украине арестовали Медведчука без возможности внесения залога

Суд во Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога, сообщает «Страна».

«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», – говорится в сообщении издания, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины будет требовать заменить главе политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку домашний арест на заключение под стражу.

Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.

Среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.

Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.

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