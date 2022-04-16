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16 апреля, суббота | Последнее обновление — 19:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине арестовали Медведчука без возможности внесения залога
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Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, её основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей.
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McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Украине арестовали Медведчука без возможности внесения залога
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Суд во Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога, сообщает «Страна».
«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», – говорится в сообщении издания, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины будет требовать заменить главе политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку домашний арест на заключение под стражу.
Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
Среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.
До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.
В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.
Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.
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Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
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400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами
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Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.
Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.
Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.
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Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.
Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.
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Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
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Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.
Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов
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В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».
«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.
Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.
Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.
Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
«Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», – сказал он.
В населенных пунктах Парутино и Николаев были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Сребное – пункты дислокации националистических формирований.
С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашин ВСУ, а также 251 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО).
СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией
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Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
В СК подчеркнули, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
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Минобороны: В Лимане боевики нацбатальонов пытают сотни местных жителей
Украинские националисты в городе Лиман в ДНР задержали 837 пророссийски настроенных граждан и пытают их, заявил глава Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С 11 по 15 апреля боевики нацбатальонов провели поквартальные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия ДНР, сказал Мизинцев, передает ТАСС.
«Всех подозреваемых – достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек – задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны», – уточнил он.
МИД России сообщал, что боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео.
Украинские военные сбежали с позиций в музее Мариуполя у завода «Азовсталь»
После пожара в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» украинские военные сбежали и оставили свои позиции, но забрали с собой некоторые ценные экспонаты.
«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», – приводит РИА «Новости» слова местного жителя Александра Николаевича.
По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалеку от завода «Азовсталь», но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории.
«Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и видели музейную саблю у украинского военного, с ее слов», – рассказал он.
Здание музея сильно повреждено в результате боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты – бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, отдают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.
Ранее Следственный комитет России решил проверить сведения американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых мирных жителей Мариуполя после отступления нацбатальона «Азов».
До этого стало известно о снайперах «Азова», стреляющих по мирным жителям в Мариуполе.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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СМИ: Украина впервые атаковала позиции ВС России дронами-камикадзе
Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны-камикадзе Switchblade американского производства под Славянском в Донбассе, сообщил военкор Александр Коц.
По его словам, ВСУ атаковали позиции российских танкистов. Он уточнил, что никакого урона им нанести не удалось. Коц считает, что ВСУ еще не научились пользоваться этими беспилотниками, передает «Федеральное агентство новостей».
«Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», – заявил он.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним.
В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
В Минобороны заявили о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев
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ВСУ в ближайшее время планируют нанести удар «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Для имитации удара якобы со стороны ВС России нанесен он будет со стороны Старомихайловки, заявил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.
Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации.
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Напомним, что Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС России не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
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Жена Медведчука призвала обменять своего мужа на двух пленных британцев
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Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», – цитирует РИА «Новости» Марченко.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение супруги Медведчука.
«Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.
До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.
В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.
Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.
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