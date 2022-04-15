Генпрокуратура Украины намерена требовать ареста Медведчука

Генеральная прокуратура Украины будет требовать заменить главе политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку домашний арест на заключение под стражу, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире канала «Украина-24».

«На сегодня уже понятно, что тут должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда. Никаких сомнений, что должно быть содержание под стражей. И мы будем на этом настаивать», – передает ее слова ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа. Она также заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.