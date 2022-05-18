В Ярославской области запустили сайт с объектами строительства в этом году

Для удобства жителей Ярославской области создан новый сайт «решениядлялюдей.рф», на котором будут показаны все объекты, которые будут строиться и финансироваться в этом, рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

«На сайте показаны все объекты, которые будут строиться и финансироваться в этом году. Каждый человек может зайти и посмотреть – это удобный формат, в виде карты. Нужно сделать так, чтобы люди могли получать информацию не только по данному году, но и на пять лет – в соответствии с нашими стратегическими планами развития районов, которые сейчас находятся в стадии формирования и обсуждения», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

На карте развития представлены все проекты и планы на 2022 год. Жители Ярославской области, изучив эту карту, могут найти ответы на вопросы, что, где, когда и в какие сроки будет сделано, построено, отремонтировано. Можно посмотреть планы строительства и в своем муниципальном образовании, и в соседних.

На сайте также есть рубрики «Антисанкционный штаб», «Губернаторский контроль», «Наши дворы», «Ярославский резерв», «Забота о людях», «Ярославское лето», «Стратегия», в которых представлены актуальные тематические новости и видеосюжеты.

Ранее глава региона заявлял, что открытость – основной принцип работы власти. «Нужно постоянно рассказывать о своей работе, сверять свои планы с людьми. И в СМИ, и в соцсетях, и во время личных встреч. Люди должны понимать, что, зачем и почему мы делаем», – сказал глава региона, выступая с отчётом о работе правительства перед областной Думой.