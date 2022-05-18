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Названы основные покупатели российского вооружения
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Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание».
«Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», – цитирует РИА «Новости» Борисова.
По его словам, основные покупатели российского оружия – Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд долларов, ежегодно вооружения экспортируется на 14-15 млрд долларов.
«Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений», – пояснил вице-премьер.
Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».
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Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон.
«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.
Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
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Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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В российские войска направлен эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»
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На Уралвагонзаводе прошла торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» Министерству обороны России, сообщила пресс-служба УВЗ (входит в Ростех).
Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил танки. Протоиерей заявил, что «добро должно всегда уметь себя защитить». Он подчеркнул, что «бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились». «Потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», – сказал он.
На финальном этапе подготовки танков в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы. По словам лидера молодежной организации Уралвагонзавода Ивана Кукарцева, «это символы поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество». Танки направились в войска под «Прощание славянки», передает РИА «Новости».
Напомним, танк Т-90М «Прорыв» оснастили многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Россия сократила вложения в госдолг США до 2 млрд долларов
В марте Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 2,003 млрд долларов, сообщил минфин США.
Москва сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,753 млрд долларов в феврале до 2,003 млрд долларов в марте. Из них 2 млн долларов пришлись на долгосрочные облигации, 2,001 млрд – на краткосрочные.
Самым крупным держателем ценных бумаг США остается Япония – она вложила в американский госдолг около 1,2 трлн долларов. За ней следует Китай с 1,04 трлн долларов, третье место занимает Великобритания с 634,9 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
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Испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) прошло успешно, сообщили ВВС США.
В американских ВВС рассказали, что испытание провели в субботу на юге штата Калифорния. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» ракету. Блок ARRW, отделившись от бомбардировщика, «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени». Была достигнута «гиперзвуковая скорость, в пять раз превышающая скорость звука», передает ТАСС.
ВВС США указали, что это стало первым пуском данной ракеты с воздушного носителя, передает РИА «Новости».
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Напомним, Россия уже использует гиперзвуковое оружие в бою.
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Назван вероятный новый флагман Черноморского флота
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Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после того, как затонул крейсер «Москва».
Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».
Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».
«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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Американский депутат назвала план 40-миллиардной помощи Украине отмывом денег
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Член Палаты Представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что 40 млрд долларов, которые Конгресс хочет направить Украине в качестве военной помощи, является схемой отмывания денег.
Республиканка отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, возглавляемые их друзьями или членами семьи. «И это в основном похоже на схемы отмывания денег», – приводит ее слова Newsweek.
Марджори Тейлор Грин, по информации The Washington Post, выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США.
«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 млрд долларов в какую-то другую страну», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Грин, намекая на коррупционные интересы семейства Байденов, требовала прекратить «финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина».
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.
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Вооруженная ракетами «Калибр» подлодка «Алроса» вернулась в состав ЧФ
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Палтус» Б-871 «Алроса» после модернизации стала носителем комплекса «Калибр-ПЛ» и в ближайшее время вернется в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) России, сообщили в силовых структурах Севастополя.
«Подлодка «Алроса» покинула 13-й судоремонтный завод и уже заняла свое штатное место у причала. В ближайшее время ее экипаж приступит к отработке курсовых задач Л-1 и Л-2, после чего вернется в боевой состав четвертой отдельной бригады подлодок», – сообщил источник ТАСС.
Он отметил, что в результате ремонта и модернизации старейшая лодка ЧФ обрела новые боевые возможности – стала носителем ракетного комплекса «Калибр-ПЛ».
Ранее в пресс-службе 13-го Судоремонтного завода ЧФ сообщили, ремонт старейшей подводной лодки Черноморского флота «Алроса» завершен, вскоре субмарина вернется в строй.
Байден: США и Греция действуют как один кулак против России
США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
«У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать [президента России Владимира] Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща», – сказал Байден, отметив, что два государства вместе «помогают украинцам» в противостоянии России. Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Президент США сказал, что ждет новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. «Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции», – сказал Байден.
Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. «Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом», – сказал премьер.
В своем выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. «И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось», – рассказал он.
В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочел бы назвать президента не «Байденопулос», а «Байденакис», чтобы эта фамилия была созвучна с его.
В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На «-пулос» заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на «-акис» – с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.
Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.
На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».
Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Пентагон не счел нужным наказывать военных США за убийство мирных жителей
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему в США не наказывают американских военных за жертвы среди мирных жителей в результате ракетных ударов.
Кирби пришлось давать пояснения в связи с отчетом о расследовании удара США в Сирии, в результате которого в 2019 году погибли мирные жители. Его спросили, почему после таких инцидентов никого не наказывают, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, «не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями». Как заявили в Пентагоне, «командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил» террористической организации «Исламское государство*» на основе «имеющейся информации».
Кирби отметил, что для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в Пентагоне уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. При этом Кирби заявил: «Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся». «Что касается ответственности – это война, это бой», – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ответственность была бы в том случае, если бы оказалось доказанным нарушение закона войны американцами, Вашингтон серьезно к этому относится «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», – сказал он.
В документе, который опубликован по итогам рассмотрения жертв среди мирного населения в Багузе в Сирии 18 марта 2019 года, говорится, что американское командование «получило многократные подтверждения, что в районе удара нет гражданских лиц», была дана команда на воздушный удар. «Без ведома командующего сухопутными войсками, гражданские лица находились в радиусе действия удара», – говорится в опубликованном Пентагоном документе.
Напомним, по сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.
А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».
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Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США
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Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию, такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Билла Шнайдера публикует The Hill.
«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия – если не в этом году, то в ближайшие два года», – приводит ТАСС мнение Шнайдера, который ранее был ведущим политическим обозревателем телекомпании CNN.
Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», – отметил он, указав, что американский финансовый регулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.
«Повышение процентной ставки – это, как известно, тупой инструмент. Ограничение заимствований, расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Но это также может ввергнуть экономику в рецессию. У нас уже был один квартал отрицательного роста – первый квартал этого года, когда экономика сократилась на 1,4%. Второй квартал подряд отрицательного экономического роста будет официально обозначать рецессию», – считает эксперт.
Шнайдер напомнил, что с 1950 года США пережили 11 рецессий – «все они, за исключением одной, начались при президентах-республиканцах». Он также подчеркнул, что «демократы не терпят рецессий». «Президент-демократ, допускающий резкий рост безработицы, предает принципы своей партии так же, как и президент-республиканец, повышающий налоги», – указал профессор, подчеркнув, что каждый президент [США], при котором начинается рецессия, «должен заплатить политическую цену».
В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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