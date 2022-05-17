Патриарх: Разделение народов исторической Руси стало результатом вмешательства внешних сил

Колониальные державы, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», создавали точки военного напряжения и междоусобных конфликтов. Сегодня это постыдное правило применяется для эскалации русско-украинской вражды, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии X Парламентских встреч в Совфеде.

«Убежден, что разделение народов исторической Руси, дошедшее до кровавого конфликта, как и прежде в истории, является результатом вмешательства внешних враждебных политических сил. Хорошо известно, что колониальные державы, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», и в других регионах земного шара создавали точки военного напряжения и междоусобных конфликтов. Сегодня это постыдное правило, к большому сожалению, применяется и для эскалации русско-украинской вражды», – приводятся его слова на сайте РПЦ.

«Да, ссоры случаются и между родными братьями, но довести ее до братоубийства оказалось возможно путем целенаправленной пропаганды агрессии и лжи. Я говорил уже ранее, что нельзя считать виновниками этой ситуации народы России и Украины, которые вышли из единой Киевской купели Крещения, объединены православной верой и связаны общей исторической судьбой. Нет и не может быть у них заинтересованности в конфликте», – продолжил Кирилл.

Патриарх продолжил: «Наша паства – и в России, и на Украине, и мы горячо молимся о восстановлении мира, о том, чтобы Господь ниспроверг замыслы злой внешней силы, подпитывающей ненависть».

По его словам, из происходящего на Украине следует извлечь правильные уроки, дав оценку тому эксперименту, который совершался над украинским народом после распада СССР. «Случившаяся трагедия вновь заставляет Церковь возвысить голос во имя защиты национальных языков и культуры. Никто в мире не должен быть ущемлен только по той причине, что он говорит или думает «не на том» языке», – отметил он.

«Из уст определенных политиков и в СМИ нередко звучат призывы к повсеместному ущемлению прав русскоязычного населения, проживающего в бывших союзных республиках, ныне независимых государствах. Так называемая «отмена русской культуры» на Западе стала свидетельством печального нравственного состояния общества. Попытка искоренить культуру той или иной нации – это апогей ненависти. Хуже – только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ», – добавил Кирилл.

«Наше общество чувствовало связь с европейской культурой даже в непростые времена «холодной войны» и борьбы идеологий. Западная классическая литература, музыка и живопись всегда высоко ценились нашими соотечественниками, воспринимающими европейскую культуру как неотъемлемую часть богатого христианского цивилизационного наследия. Так мы продолжаем воспринимать ее и ныне, несмотря на все происходящее. Надеюсь, что к тем, кто сейчас «борется» с Пушкиным и Достоевским, бойкотирует конкурсы Чайковского и отказывается исполнять Рахманинова, рано или поздно придет осознание постыдности и безумия совершаемых действий», – заявил патриарх.

При этом он призвал смотреть в будущее с надеждой и уже сегодня необходимо работать ради восстановления мирной жизни на Украине и на Донбассе. Уверен, что наши молитвы будут услышаны и воцарится долгожданный и прочный мир. «Не сомневаюсь, что Россия предпримет необходимые усилия для создания этой мирной жизни, в которой главенствующим принципом будет сохранение единства между народами, основанного на взаимопонимании», – добавил он.

«Цивилизационные и ценностные различия между западными странами и Россией неизбежны и в настоящий момент представляются трудно преодолимыми, но они не должны быть препятствием для мирного сосуществования, для равноправного и взаимоуважительного диалога культур», – заключил патриарх.