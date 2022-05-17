Кремль подтвердил намерение Путина выступить с посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно должно состояться в этом году», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. «Но точной даты пока нет», – сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании «какие-то основные перспективы очерчиваются».

Напомним, в феврале на совещании по экономике президент России Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к очередному посланию. Позднее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в публичном графике главы государства таких совещаний не было.