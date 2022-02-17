Путин начал совещания по подготовке послания к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сообщил, что начинает совещания по подготовке послания к Федеральному собранию.

По словам Путина, российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.

«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – передает РИА «Новости» его слова.

Также российский лидер добавил, что дела с инфляцией в развитых рыночных экономиках обстоят не лучше, чем в России.

Так, по его словам, серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция, в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что заметно выше установленного ориентира. «Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дела обстоят ненамного лучше», – отметил Путин.

Президент привел для сравнения данные, согласно которым в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, что также гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне – 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», – добавил он.

При этом Путин заявил о необходимости принимать эффективные меры для снижения инфляции в России. «Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас», – сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По мнению президента, здесь значимую роль играют и правительство, и ЦБ, «который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики».