Пленный британский наемник рассказал о поездке в Бучу после ухода российских военных

Британский наемник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи – города, в котором была устроена провокация.

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах», – сказал RT наемник.

По его словам, местность казалась «нетронутой»: там не было следов сражения. Он уточнил, что это было «где-то 3–5 апреля».

«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», – сказал Эндрю.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.

Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке рассказал, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.