Поисковики подорвались в Волгоградской области на бомбе времен ВОВ

Россиян предупредили о популярном «медицинском» мошенничестве

Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования, сообщил заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый.

Он отметил, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации подобные предложения встречаются все чаще. Специалист предостерег, что значительная часть таких звонков поступает от недобросовестных частных структур, передает радио Sputnik.

«Такие звонки - это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», – заявил Круглый.

Он подчеркнул, что всегда блокирует номера, с которых поступают такие предложения. По словам врача, добросовестные частные организации никогда не будут предлагать свои услуги под видом бесплатных.

Вместе с тем у граждан действительно есть возможность пройти бесплатное медицинское обследование по полису ОМС, уточнил Круглый. В поликлинике по месту жительства можно пройти диспансеризацию и необходимые осмотры. Меры профилактики хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это масштабная государственная система, на обеспечение которой правительство выделяет крупные средства, добавил он.

«У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это всё немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают SMS-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход», – заключил специалист.

Ранее в Ропотребнадзоре сообщали, что мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и наживаются на беспокойстве людей, предлагая на условиях предоплаты приобрести «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги.