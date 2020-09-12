В Центре Хруничева обнаружили снаряд времен ВОВ

В Центре Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, территория компании оцеплена, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации сообщили, что «на территории московской площадки Центра имени Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76-мм времен Великой Отечественной войны», передает ТАСС.

Там отметили, что территория предприятия оцеплена, прибыли экстренные службы, «в ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра «Лидер» МЧС России».

При этом в пресс-службе МЧС не подтвердили, что ведомственный Центр «Лидер» задействован в работах по извлечению и утилизации снаряда, заявка на эту операцию не поступало. В работах задействованы военные специалисты.

Ранее об обнаружении снаряда на территории Центра сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, в сентябре 2019 года в Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ. До этого у монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде обнаружили боеприпасы времен ВОВ.