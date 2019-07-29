У монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде обнаружили боеприпасы времен ВОВ

При проведении реставрационных работ у скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде рабочие обнаружили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и гранату времен Великой Отечественной войны.

«Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде», – сообщили в пресс-службе ЮВО, уточнив, что уничтожение боеприпасов было проведено на полигоне Прудбой, передает ТАСС.

Напомним, в мае на московской стройке нашли более 150 снарядов времен ВОВ.