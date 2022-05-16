В Минпромторге заявили о планах производства Renault Duster под брендом Lada

Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, есть соответствующая договоренность с компанией Renault, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак в эфире телеканала «Россия 24».

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», – цитирует РИА «Новости» Пака.

Он также добавил, что модель Renault Duster будет освоена на производстве в Тольятти.

Также Пак заявил, что Минпромторг России ожидает уже в текущем году запуска производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия».

«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», – цитирует его ТАСС .

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Сообщается, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет «КамАЗ». На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.