Российский магазин приложений NashStore заработал для пользователей

Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания пользователям, в нем уже представлены более тысячи программ, сообщает разработчик маркетплейса АНО «Цифровые платформы».

На прошлой неделе NashStore открыл свою платформу для регистрации разработчиков.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», – передает РИА «Новости» сообщение разработчика.

Уточняется, что на данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефть»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и многие другие.

«Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире», – заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, слова которого приводятся в сообщении.

Разработчик также отмечает, что на текущий момент в маркетплейсе пока не доступна система оплаты за цифровые товары.

«Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов – это следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей», – отметил Щельцин.

В начале апреля стало известно о том, что за создание российского аналога App Store и Google Play могут побороться сразу три отечественных компании – это «Сбер», «Яндекс» и VK. По словам источника газеты «Коммерсант», к примеру, «Сбер» ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore.

Google может решить помешать размещению в Google Play российского магазина мобильных приложений, из-за чего пользователи не смогут скачать его на телефон, предупреждал в интервью газете ВЗГЛЯД член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Напомним, 21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня создать отечественный магазин приложений.