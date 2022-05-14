В Финляндии заявили о готовности к действиям России в связи со вступлением страны в НАТО

Финляндия готовилась к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО, страха и паники нет, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен в эфире Sky News.

Министр объяснила, что Финляндии «пришло время» «обзавестись союзниками и получить больше партнеров», но она «не намерена никого провоцировать», передает РИА «Новости».

«Речь идет о безопасности. У нас есть сосед, который, как мы видели, способен действовать и вести очень безжалостную войну», – добавила Туппурайнен.

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Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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