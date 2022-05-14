Лавров заявил об определении места России в будущем мироустройстве

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), заявил, что сейчас наступил тот момент, когда определяется место России в будущем мироустройстве.

«Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе, все-таки это прилагательное так и просится на язык, действительно, определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства», – передает ТАСС слова Лаврова.

Также он отметил, что дальнейшее сближение с единомышленниками России за пределами «золотого миллиарда» является неизбежным процессом, носящим обоюдный характер.

По словам Лаврова, Запад объявил России тотальную гибридную войну, сколько она продлится, прогнозировать трудно, но последствия почувствуют все.

Лавров отметил, что встреча проходит в переломное время, когда Россия, как в 1917 и 1991 годах, стоит «перед выбором исторического пути».

«Внешние обстоятельства не просто радикально изменились, но <...> меняются с каждым днем все глубже, все шире, выше вот не получается, но глубже и шире точно ощущаем. И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами и делает свои выводы», – сказал Лавров.

Ранее Лавров оценил отношения ЕС и НАТО в вопросах безопасности.