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Лавров оценил отношения ЕС и НАТО в вопросах безопасности
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Европейский союз в вопросах безопасности постепенно «ложится под НАТО», а США дирижируют из-за океана и ослабляют Европу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО, ложится под НАТО, а та в свою очередь все громче заявляет о своих глобальных амбициях», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, страны Запада сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца», что остается удобной позицией для США, которые «дирижируют из-за океана».
«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца». На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции», – отметил глава российского МИДа.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.
До этого Лавров заявил, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока», поэтому вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.
По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России
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Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».
При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви–1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия?
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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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У России возникли вопросы к отказу Швеции и Финляндии от безъядерного статуса
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У российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, намеревающихся присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», – сказал он.
Грушко подчеркнул, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. «Все это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписыванию ей враждебных намерений в отношении стран, уж к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», – сказал дипломат.
«Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1,3 тыс. километров. Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1,3 тыс. километров. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее», – сказал он.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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G7 дала обещание о поставках оружия Украине
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Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли совместное заявление, в котором пообещали поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.
«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», – передает ТАСС текст документа.
Трехдневная встреча глав МИДов G7 прошла в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.
Главы МИД стран G7 заявили, что ситуация на Украине «ухудшила перспективы развития глобальной экономики, приведя к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины. «Это может быть только первым шагом», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила по итогам саммита, что страны G7 не признают изменения границ на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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Полиция Риги задержала лидера партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок
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Сотрудники полиции в связи с несанкционированным протестом в пятницу задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии и депутата Европарламента Татьяну Жданок.
За проведение несанкционированного пикета четверо человек задержаны, еще двое – за использование запрещенной символики, якобы прославляющей «военную агрессию». Еще один человек задержан за мелкое хулиганство, пишет портал Delfi.
Как подтвердил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, Жданок задержана и будет доставлена в участок полиции.
Отмечается, что организация планировала провести акцию протеста под названием «Хватит!» Однако рижская Дума отказалась разрешить проведение мероприятия на основании рекомендации Службы госбезопасности. «Организаторам митинга сообщили, что ожидаются провокации, но не пояснили, что это за провокации и кто их планировал организовать», – заявил Митрофанов.
По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.
Ранее стало известно, что рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.
Тем не менее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил готовность принять памятник советским воинам в регионе.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО
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Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент России указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В США оценили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Власти США работают над прояснением позиции Турции, президент которой ранее заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», – цитирует ТАСС Донфирд. Она напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.
Комментируя позицию Турции, она также в очередной раз подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если таковые будут направлены властями этих стран.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.
«У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Грушко ранее в субботу заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Однако, добавил он, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение Финляндии и Швеции не останется без политической реакции.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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ЕС намерен включить нефтяное эмбарго в один пакет новых антироссийских санкций
Евросоюз намерен утвердить новые санкции против России единым пакетом и не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил высокопоставленый европейский источник в Брюсселе.
«Окончательное решение принимают государства... Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.
Известно, что в данный момент ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран Союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.
В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.
До этого 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.
Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
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Эксперт объяснил разницу вступления Финляндии и Украины в НАТО для безопасности РФ
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«Воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя разницу риторики Москвы относительно желания вступить в НАТО Украины и Финляндии.
«Риторика России относительно потенциального вступления Финляндии в НАТО несоизмеримо мягче, чем в случае с Украиной, потому что у нас нет с Хельсинки никакого конфликта – ни территориального, ни национального. На протяжении 80 лет Финлядндия традиционно рассматривалась нами как партнер. После окончания Второй мировой войны и взаимного признания границ в нынешнем виде у нас нет никаких споров с Финляндией», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, начиная с 70-х годов и Финляндия, и Швеция несколько раз заявляли, что, в случае любой угрозы, они вступают в НАТО, поэтому нынешний дискурс не нов. «Финляндия – это страна Западного мира с соответствующей ментальностью и укладом. И после начала спецоперации ВС РФ на Украине она подверглась мощным информационным атакам со стороны западных лидеров, что Россия якобы «готовится к нападению» и на Финляндию. В итоге среди простых финнов ощутимо выросло число сторонников членства в Альянсе. А финские элиты всегда были ориентированы на США и НАТО, и сейчас они, что называется, «куют железо, пока горячо», – сказал собеседник.
Вместе с тем, отметил аналитик, проблема все-таки есть, поскольку, в случае вступления Финляндии в Альянс, это будет самая протяженная граница с НАТО. «В случае вступления Финляндии в НАТО, Альянс будет использовать для своих нужд аэродромы страны и порты на Балтике. Конечно, Россия будет вынуждена корректировать свою военную группировку у границ и военную политику в целом. Но, очевидно, вряд ли это направление станет стратегическим, хотя бы потому, что воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – напомнил Шурыгин.
Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели» в случае положительного решения парламента, Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». При этом Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Он добавил, что нынешняя обстановка далека от «любого рода ядерной ситуации».
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями.
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Ленинградская область выразила готовность принять памятник советским воинам из Риги
Памятник советским воинам в рижском парке Победы, который местные власти распорядились демонтировать, могут перевезти в Ленинградскую область, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, монумент может расположиться в Ивангороде (Кингисеппский район ЛО), неподалеку от границы с Прибалтикой.
Ранее стало известно, что рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.
Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».
Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.
12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
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СМИ: Президент Финляндии планирует обсудить с Путиным вступление в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию» в связи с планами страны вступить в НАТО, сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинисте шведскому агентству TT.
Накануне Ниинисте и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО, передает Sputnik Беларусь.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Страны Балтии попросили больше войск НАТО
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Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии, сообщила замглавы минобороны Эстонии Туули Дунетон.
По словам Дунетон, «Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений». Также предлагается, чтобы страны НАТО, чьи военные «уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов». Кроме того, предлагается развернуть «дополнительные оборонительные подразделения НАТО на территории стран Балтии». Минобороны Эстонии считает, что запросы республики так или иначе учитываются альянсом, но не в первоначальном объеме, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.
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Позиция Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО удивила альянс
Противодействие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для альянса, сообщили источники норвежской газеты Verdens Gang.
«Это было очень неожиданно», – передает со ссылкой на издание ТАСС комментарий источника в НАТО.
При этом многие сейчас задаются вопросом, действительно ли Турция предотвратит расширение организации или какие требования президент Эрдоган может выдвинуть в обмен на ратификацию, сообщили газете в альянсе.
Напомним, Эрдоган ранее заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Москва подчеркивала, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, однако, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса.