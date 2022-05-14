Лавров оценил отношения ЕС и НАТО в вопросах безопасности

Европейский союз в вопросах безопасности постепенно «ложится под НАТО», а США дирижируют из-за океана и ослабляют Европу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО, ложится под НАТО, а та в свою очередь все громче заявляет о своих глобальных амбициях», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, страны Запада сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца», что остается удобной позицией для США, которые «дирижируют из-за океана».

«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца». На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции», – отметил глава российского МИДа.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.

До этого Лавров заявил, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока», поэтому вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД