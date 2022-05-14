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Глава МИД Германии предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине
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Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав дипведомств G7 заявила, что из-за ситуации на Украине на планете может наступить глобальный голод.
«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – цитирует Бербок ТАСС.
По словам министра, Россия питает почву для новых кризисов. Она назвала «блокаду экспорта продовольствия» частью «гибридной войны».
Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире.
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Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
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Украина захотела миллионную армию
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
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Шольц назвал единственный вариант снятия санкций с России
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», – сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Поэтому он снова призвал Россию вывести войска с Украины. Но отметил, что в остальном действует четкий принцип: Украины должна решать вопросы по мирному урегулированию, никто не может вести переговоры от их имени.
Также канцлер добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, он добавил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге», имея в виду делание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией
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На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.
Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».
План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
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Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
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В Пентагоне заявили о возможном прекращении поставок вооружения Украине
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Поставки вооружения Украине из США могут приостановиться, если Сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», – цитирует РИА «Новости» Кирби.
Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева.
До этого Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
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Заговорившего об Украине немецкого министра освистали в Кельне
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Вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека освистали и назвали «поджигателем войны» на предвыборном митинге в Кельне, сообщают информационные агентства.
Хабек заявил, что у тех, кто выступает против военной поддержки Киева, искажено представление о происходящем. По его словам, те, кто не помогает Украине, «виновны не меньше, а, может быть, и больше». Присутствующие на митинге ответили на его слова свистом и выкриками «Поджигатель войны», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Министр счел их поведение аморальным, но добавил, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину или попыткой отказаться от российских энергоресурсов. «Но это необходимо, если мы не хотим продолжать финансировать войну Путина», – сказал он.
15 мая состоятся выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, которая является самой густонаселенной в Германии.
В начле апреля собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, а в мае жители Берлина освистали посла Украины Андрея Мельника.
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Стало известно о планах стран G7 передать Киеву 30 млрд евро
Страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что G7 намеревается оказать Киеву «масштабную финансовую поддержку», это планируется сделать на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе, передает РИА «Новости».
Объем помощи рассчитан исходя из того, что боевые действия будут завершены в течение года.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит дополнительные 500 млн помощи Украине из Европейского фонда мира на закупку тяжелых вооружений, в частности, танков и артиллерии.
Германия потребовала от России не «навязывать» Украине условия мира
Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц, Россия не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром». Кроме того, Шольц обещал продолжить поставки вооружений на Украину.
Шольц выступил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне – Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
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Опубликовано видео из бомбоубежища «Азовстали»
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Российские СМИ опубликовали редкие кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали». Съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты «Азова» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.
Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: «Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям, передает РИА «Новости».
Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.
Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению «Пост №2», рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.
Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.
За этим помещение идет «Пост №3», здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины «О гражданской обороне». Тут же и инструкция на русском, она гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».
После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха «Азоствали». Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр». На полках – пустые старые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».
Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.
«Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов», – гласит инструкция.
Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью «Во имя мира» и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода «Азовсталь».
В Кремле ранее подчеркивали, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
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ЛНР заявила о решении Киева «живым товаром» ответить на финансовую помощь США
США планируют выделить Украине 40 млрд долларов, страны G7 – 30 млрд евро, Киев в ответ также собирается крупно вложиться в «сделку» – мобилизовать 1 млн солдат, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сказал, что США и их союзники «подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть – 1 млн солдат». В эту «сделку» участники «вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» – поставит пушечное мясо», передает РИА «Новости».
«Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», – заявил Мирошник, добавив, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».
Напомним, министр обороны Украины Олег Резников заявил, что Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек. Источники сообщают, что страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро. США планируют выделить Украине 40 млрд долларов.
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Украина отобрала заправки у Glusco за «связь с Россией»
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Правительство Украины приняло документ, согласно которому 172 заправки компании Glusco передаются в управление госкомпании «Нафтогаз», сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль.
Шмыгаль сообщил, что есть «решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству». По его словам, «позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний на Украине должны перейти государству» – передает ТАСС.
Генпрокуратура Украины сообщила об аресте судом свыше 234 объектов недвижимости Glusco: автозаправочных комплексов, нефтебаз, складов и земельных участков на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Львовской и Волынской областей.
Также сообщается, что недвижимость и корпоративные права 34 юридических лиц группы Glusco переданы в управление Агентства по розыску и менеджмента активов. По версии украинской стороны, конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты.
Напомним, на Украине разразился топливный кризис. Украинские националисты в условиях недостатка топлива спекулируют талонами на горючее для машин скорой помощи и других экстренных служб.
В декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Glusco Energy S.A. купить сеть АЗС Роснефти на Украине.
Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию на Украине
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор.
«13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля», – говорится в сообщении американского ведомства, передает ТАСС.
В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
Ранее шеф Пентагона заявил, что министр обороны России якобы с февраля не отвечает на его попытки выйти на связь.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.
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