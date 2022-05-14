Глава МИД Германии предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав дипведомств G7 заявила, что из-за ситуации на Украине на планете может наступить глобальный голод.

«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – цитирует Бербок ТАСС.

По словам министра, Россия питает почву для новых кризисов. Она назвала «блокаду экспорта продовольствия» частью «гибридной войны».

Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире.

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