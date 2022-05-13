Эксперты НОМ обозначили ожидания от назначения врио губернаторов в пяти регионах

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» рассказали, какие ожидания связаны с приходом новых глав регионов, а также предположили, почему именно этим управленцам было оказано доверие.

10 мая президент России подписал Указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

«Политику президента по обновлению корпуса губернаторов оцениваю позитивно. Мы прослеживаем тренд на омоложение, средний возраст назначаемых - до 50 лет. Четверо из пяти врио – выпускники Школы губернаторов, прошли специализированное обучение. Большинство из них имеют опыт работы на различных уровнях», – отметил политолог, региональный эксперт НОМ Александр Селиванов.

По его словам, глава Росстата Павел Малков, который сменил на посту губернатора Рязанской области Николая Любимова работал на федеральном уровне, люди от таких событий ждут оперативной обратной связи, говорится в сообщении на сайте НОМ.

«Из анонсированных планов все услышали, что врио Рязанской области будет работать над стратегией развития региона и через месяц представит ее Президенту. Жители региона ждут продолжения реализации масштабных инфраструктурных проектов: Аэрокосмическая долина, кластер «Рязанский», технопарки. Для реализации этих планов нужна сильная команда профессионалов», – добавил эксперт.

Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин. Ранее он занимал должность председателя правительства региона. Профессор кафедры истории, политологии и социологии Саратовской государственной юридической академии, член Общественной палаты региона Иван Коновалов отметил, что Бусаргин проявил себя настоящим профессионалом, когда занимался промышленностью, сельским хозяйством в городе Энгельс.

«Показал себя энергичным главой правительства региона, обращает внимание на высшие учебные заведения. Обновление губернаторского корпуса просто необходимо. Когда человек работает длительное время, он обрастает определенными связями, где-то уже притупляется ответственность. У молодежи, которая сегодня приходит во власть, достаточно сил и опыта. Считаю кадровые решения президента правильными», – сказал эксперт.

Зампредседателя Общественной палаты Кировской области Марина Копырина подчеркнула, что новый глава региона Александр Соколов понимает потенциал области, планирует проехать по муниципалитетам и увидеть проблемы на местах. После этого будут намечены точки роста.

Главный руководящий пост в Марий Эл займет председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. По словам проректора по Международной деятельности ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Ирины Петровой, Зайцева, в своем первом выступлении на новой должности четко определил основной приоритет своей деятельности: благосостояние жителей республики.

«Планируется уделить особое внимание к социально-экономическому развитию региона, выполнению национальных проектов и всех адресных программ. Безусловно, эти планы получили положительную оценку со стороны жителей Марий Эл», – сказала она.

В Томской области новым главой стал Владимир Мазур. По оценкам члена Общественной палаты региона Анатолия Долгова, Мазур является вдумчивым и рассудительным руководителем.

«Томичи в основном воспринимают назначение положительно, так как врио-томич с большим управленческим потенциалом федерального масштаба. Все ждут перемен к лучшему с приходом нового руководителя», – подчеркнул эксперт.