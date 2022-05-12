Историки объяснили, почему вторжение США в Ирак в 2003 году назвали «войной психопата»

Войска союзников вторглись в Ирак 20 марта 2003 года в ходе операции «Иракская свобода», при этом никаких убедительных доказательств разработки или производства оружия массового поражения в Ираке обнаружено не было, говорится в исследовании причин и последствий второй войны в Ираке медиапроекта Музей НАТО.

«С конца 2001 года США все чаще обвиняли режим Саддама Хусейна в поддержке террористов и в продолжении работ по созданию оружия массового поражения. При этом эксперты МАГАТЭ заявляли, что у Ирака нет возможностей для создания ядерных боеприпасов, а специальная комиссия ООН, выехавшая в Ирак, не обнаружила никаких следов возобновления производства химического оружия. Предполагаемые связи Ирака с «Аль-Каидой*» также никак не были доказаны. Но как отмечают эксперты, Вашингтону доказательства были не нужны: Джордж Буш пришел в Белый дом в 2001 году с уже готовым планом вторжения в Ирак», – говорится в статье на сайте «Музей НАТО».

Отмечается, что, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН, США и Великобритания собрали формальную коалицию союзников, чтобы создать видимость широкой международной поддержки, подтянув к участию в операции Данию, Польшу и Австралию. Войска союзников вторглись в Ирак 20 марта 2003 года в ходе операции «Иракская свобода». Силы двух держав НАТО заведомо превосходили возможности вооруженных сил Ирака и всего за месяц установили контроль над крупнейшими городами и 60% территории страны. Никаких убедительных доказательств разработки и/или производства оружия массового поражения в Ираке обнаружено не было.

Джордж Буш объявил о победе США и Великобритании в Ираке 1 мая 2003 года. Однако до действительной «победы» и прочного утверждения оккупационного режима было еще далеко. Почти сразу после формального завершения боевых действий в стране развернулось сопротивление оккупационной власти и началась гражданская война. Вспышки насилия, теракты, нападения на военнослужащих коалиции, борьба между группировками суннитов и шиитов продолжались практически все время оккупации. В 2008 году под контролем «международных сил стабилизации» в Ираке оставались только 5 из 18 провинций страны. К концу 2011 года британцы и американцы покинули Ирак, так и не обеспечив иракскому народу обещанной свободы и безопасности.

Очередная «блестящая маленькая война» двух крупнейших держав НАТО обернулась значительными человеческими жертвами и долговременными негативными последствиями. По подсчетам британского медицинского журнала «The Lancet», к осени 2004 года жертвами войны и ее непосредственных последствий стали 98 тысяч иракцев, а к лету 2006 года жертв вторжения и последовавшего за ним внутреннего конфликта было уже 655 тысяч. Обе эти цифры вместе с погибшими отражали непрямые потери Ирака: сюда были включены умершие в результате ухудшения системы здравоохранения, слома хозяйственной инфраструктуры, роста преступности и т.п.

Вторжение США и Великобритании, заявленной целью которого было пресечение поддержки терроризма и «освобождение народа Ирака», напротив, привело к политической нестабильности и всплеску поддержки идей радикального исламизма на Ближнем и Среднем Востоке. Превращение иракской ячейки «Аль-Каида» в 2010 году в значительную военно-политическую силу на стыке границ с Сирией и Турцией стало лучшим тому подтверждением. Вторая война в заливе уничтожила шансы Ирака на спокойное поступательное развитие на многие десятилетия, но зато положила конец существованию еще одного независимого от Запада режима на Среднем Востоке. Что и было истинной целью агрессоров.

Напомним, ресурс natomuseum.com запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.