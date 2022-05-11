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11 мая, среда | Последнее обновление — 18:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Жителей ЛНР пытались заразить туберкулезом через фальшивые денежные купюры
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России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно.
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ЛНР сообщили о возвращении советских названий улиц в Старобельске и Трехизбенке
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Улицам в освобожденных Старобельске и селе Трехизбенка вернули названия, которые они носили до 2014 года, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Сегодня на освобожденных территориях республики прошли подобные мероприятия. В Старобельске и Трехизбенке с соответствующей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру – ул. Ленина. Это не деукраинизация. Это восторжествование исторической справедливости», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня лидер республики принял участие в церемонии переименования луганской улицы 16-я линия в честь Героя России, участника специальной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии Владимира Зозулина.
«Для республики событие знаковое и важное – российский офицер погиб, очищая мир от украинского фашизма. Уверен, в самое ближайшее время в России также появится улица с именем героя Луганской народной республики – акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России», – добавил Пасечник.
Ранее в Мариуполе на въезде в город сменили обозначения на дорожных указателях с украинского на русский язык.
Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
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ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»
Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.
На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
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Город Попасная полностью перешел под контроль ЛНР и сил России
Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Противник тем не менее, как вы слышите, продолжает обстрелы Попасной и ее районов, стараясь стереть те города, которые они оставляют», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил.
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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
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Посол ЛНР указал на единственный вариант достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине и Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что, на его взгляд, «без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом.
«Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и России, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», – сказал посол.
Ранее Мирошник призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников.
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Папа Римский встретился с женами украинских националистов
Папа Римский Франциск поприветствовал жен двух членов украинского нацбатальона «Азов*» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела), мужья которых находятся на территории блокированного завода «Азовсталь», сообщает информационное агентство Askanews.
Супруги Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в сопровождении посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша встретились с понтификом после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, передает РИА «Новости».
По информации газеты Corriere della Sera, женщины собирались передать понтифику два письма и несколько фотографий. В послании за подписью главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия содержится призыв к освобождению нацбата из блокированной «Азовстали». В тексте письма жены просят папу Франциска и митрополита Онуфрия оказать посредничество для эвакуации участников батальона.
Напомним, 7 мая группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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ВСУ с использованием «Точки-У» обстреляли район в Новой Астрахани
Украинские националисты с использованием ракетного комплекса «Точка-У» осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщили в народной милиции Луганской народной республики, подчеркнув, что это произошло в день празднования Великой Победы.
«Укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У», осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань», – говорится в сообщении НМ ЛНР в Telegram.
Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения.
«В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР», – добавляется в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов»
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.02 – н.п. Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также сообщается, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины выпустили по Херсону со стороны Николаева ракеты системы «Ураган», все были сбиты средствами ПВО России.
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Из Мариуполя за сутки эвакуировали более 400 человек
За минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 408 человек, в том числе 65 детей, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«За минувшие сутки, с 08.00 8 мая до 08.00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», – передает сообщение штаба ТАСС.
Всего за период с 5 марта по 08.00 9 мая в Безыменное эвакуированы 29 562 человека.
В субботу из Мариуполя были эвакуированы свыше 150 человек, включая детей.
Пушилин пообещал, что «Россия в Мариуполе навсегда»
Мариуполь навсегда вернулся в состав ДНР, и «Россия здесь навсегда», считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой прекрасной страны – России», – сказал он, общаясь с жителями Мариуполя, сообщает ТАСС.
По словам Пушилина, «как только мы выйдем на границы конституционные Донецкой Народной Республики, это границы бывшей Донецкой области, мы будем принимать следующее решение. Но здесь должно быть мнение людей. Мы к этому придем. Просто давайте не забегать вперед. Сейчас основная задача – освободить все наши земли, начать восстанавливать города. А куда мы смотрим, все мы прекрасно понимаем с 2014-го года».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы России вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.
До этого Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль Мариуполь.
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Минобороны: США отрабатывали на Украине механизмы управляемых эпидемий
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Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения», – передает РИА «Новости» его слова.
Кириллов добавил, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Он продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
По его словам, США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. «Полученная информация подтверждает реализацию США наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях», – сказал Кириллов.
Он отметил, что спецоперация позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
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ЛНР сообщила о переговорах с Сирией и Венесуэлой по вопросу признания
Переговоры о признании Луганской народной республики ведутся с Сирией и Венесуэлой, а также с другими государствами, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что «переговоры ведутся со многими партнерами». По его словам, «официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются с Сирией и с Венесуэлой», передает РИА «Новости».
Кроме того, ЛНР ведет переговоры с рядом стран, которые «заинтересованы в установлении отношений». Идет «обсуждение параметров взаимоотношений», но у ЛНР «пока нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость». По словам посла, у других государств есть желание признать ЛНР. для этого требуется «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу».
Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Тысячи свечей памяти зажгли в Донецке и Мариуполе в День Победы
В День Победы общественная организация «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Свеча Памяти» в Донецке и Мариуполе.
«В столице ДНР в парке Ленинского Комсомола зажглась надпись «Донецк помнит», в освобожденном Мариуполе на площади Ленинского Комсомола появилось огненное изображение «Мариуполь тоже помнит», – говорится в сообщении организации «Вконтакте».
«Часть ребят остались проводить акцию в Донецке, часть уехали в Мариуполь. Всего было использовано порядка пяти тысяч свечей. Акция традиционная, проходит в ДНР четвертый год подряд. И в Донецке, и в Мариуполе к нам присоединялись жители и вместе с нами зажигали свечи в память о погибших Героях Великой Отечественной войны. Мы помним подвиги всех тех, кто боролся за мир и справедливость. Сегодняшние свечи горят тем, кто в этой борьбе погиб», – рассказал депутат Народного Совета, руководитель «Молодой Республики» и МГЕР в ДНР Кирилл Макаров.
Напомним, в освобожденном Мангуше в рамках акции «Огонь памяти» зажгли Вечный огонь и возложили цветы к Братской могиле.
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