Медведев: Антироссийские санкции – акт агрессии и одна из форм гибридной войны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, вводимые в нынешней ситуации против России, могут быть квалифицированы как акт агрессии против страны, как одна из форм гибридной войны.

«Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов. Прежде всего когда их применение направлено на подрыв его экономической независимости, а стало быть – и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства. По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны», – написал он в Telegram-канале.



«С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», – подчеркнул он. Медведев отметил, что в этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», – заявил замглавы Совбеза России.

Незаконные санкции, по словам Медведева, всегда порождают деградацию системы международного права. «Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права. Вчера, в частности, это произошло с Советом по правам человека при ООН. Он утратил для России свою легитимность», – считает замглавы Совбеза РФ. Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдёт их полный разрыв, полагает Медведев.

Он отметил, что санкции «как и всё в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся». По его словам, их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжёлые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран. «Отмена незаконных санкций будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности. Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность – абсолютная ложь. Таковы законы жанра», – написал Медведев.



Он отметил, что незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство её властями в целях их последующего смещения: «Президент США прямо сказал об этом, хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность. Результат такого давления обычно ведёт к противоположному: происходит консолидация гражданского общества вокруг власти и укрепление существующего политического режима».

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций из-за продолжающейся военной операции на Украине. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.