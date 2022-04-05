Эксперт: Владельцы закрытой властями Германии Hydra попытаются восстановить доступ к ней

«У тех, кто владел «Гидрой», наверняка были копии серверов, так они в скором времени могут восстановить площадку под новым именем», – заявил газете ВЗГЛЯД интернет-эксперт Герман Клименко. Ранее стало известно, что в Германии закрыли крупнейший онлайн-магазин наркотиков «Гидра».

«Основная сложность в закрытии этой площадки заключалась в том, что преступник в интернете оказался более продвинутым, нежели силовики, поэтому маркетплейсу удалось так долго существовать», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко. По его словам, с технической точки зрения восстановить доступ к запрещенному ресурсу можно.

«Важно понимать, что все сайты в интернете, в том числе и в даркнете, поднимаются довольно быстро и просто. Тем более там наверняка были некие копии серверов. Так что они сейчас действительно могут все перезагрузить и создать некую «Гидру–2», – подчеркнул собеседник.

Вместе с тем сам факт закрытия площадки, где торговали не только наркотиками, но и оружием, а также фиксировались случаи заказа преступлений, Клименко назвал хорошей новостью.

«В любом государстве власти должны сделать так, чтобы преступность не расхаживала по улицам. Обычный человек, по крайне мере, не должен сталкиваться ни с наркотиками, ни с оружием, ни с преступностью. И закрытие таких площадок помогает бороться с этой проблемой. Однако пока никакой из стран не удалось победить эту проблему на 100%», – заключил собеседник.

Газета ВЗГЛЯД во вторник сообщала, что в Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra. Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу в теневой части интернета, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи оценивали в более чем миллиард евро.

В телеграм-каналах появилось неофициальное сообщение о том, что «официальный» представитель маркетплейса Hydra на одном из форумов в даркнете заявил, что работа ресурса будет восстановлена «несмотря ни на что».

Ранее ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов продажи наркотиков через даркнет.

В декабре Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. На этом сайте можно было скачать разработанный когда-то для нужд американских спецслужб браузер и с помощью него получить анонимный доступ к сайтам, в том числе в теневую зону интернета – даркнет. Как пояснили в ведомстве, Tor Project внесен в Единый реестр запрещенной информации за публикацию инструкций по доступу к противоправному контенту.

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