Бизнесмена приговорили по делу о рекордной взятке в Минобороны

Суд в Москве приговорил предпринимателя Андрея Калитина, проходящего по делу экс-главы продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, к пяти годам лишения свободы за взятку в размере 380 млн рублей.

«Хамовническим районным судом города Москвы 5 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении Калитина А. В., обвиняемого в даче взятки сотрудникам Минобороны. Он взят под стражу в зале суда и по совокупности преступлений приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 4,5 года», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Также удовлетворен иск Минобороны о взыскании с Калитина 629,3 млн рублей.

Несмотря на то, что Калитин полностью признал вину и дал показания, прокуратура требовала его приговорить к семи с половиной годам лишения свободы.

Как установлено приговором суда, Калитин причастен к взятке в размере 380 млн рублей за предоставление преимуществ при поставке оборудования для армейских кухонь и столовых. Взятка предназначалась экс-чиновнику минобороны Александру Бережному и его заместителю Александру Вакулину.

По версии обвинения, Бережной создал преступную группу из числа сослуживцев для получения нелегального дохода в виде взяток. В нее входили его заместитель Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и гражданский специалист Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа департамента госзакупок Минобороны. Взятки участникам группы передавал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, который решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских контрактах.

Ранее в прокуратуре сообщали, что общая сумма ущерба от действий Бережного и других фигурантов дела превышает 1 млрд рублей.

До этого стали известны подробности по делу о «рекордной взятке» в Минобороны в отношении экс-главы продовольственного управления ведомства Александра Бережного и нескольких других фигурантов.

В 2017 году сообщалось, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в получении 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам. Тогда же был арестован занимавший пост главы продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, непосредственный руководитель полковника Вакулина.

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