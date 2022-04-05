В СИЗО Элисты пресекли попытку создания ячейки экстремистской организации АУЕ

В следственном изоляторе города Элиста в Калмыкии попытались организовать ячейку экстремистской организации, попытку пресекли правоохранители, сообщили в МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ФСИН пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, который в период с января по февраль 2022 года пытался образовать в следственном изоляторе в Элисте ячейку экстремистской организации», – сообщается на ведомственном сайте «МВД Медиа».

Подозреваемый уже был осужден к наказанию в виде лишения свободы. Движение, которое пропагандировал злоумышленник, запрещено решением Верховного суда Российской Федерации.

Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили, что подозреваемый пытался организовать в СИЗО деятельность экстремистского движения АУЕ. Мужчина «предпринимал активные действия, направленные на организацию на территории следственного изолятора ячейки экстремистской организации», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на организацию деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В январе в Подмосковье криминального авторитета обвинили в пропаганде запрещенного международного движения АУЕ.