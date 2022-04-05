В НАТО сообщили о прогрессе в подготовке новых боевых групп на восточном фланге

Альянс заявил о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя НАТО.

Первоначально НАТО не стала уведомлять о точном составе и численности создаваемых на восточном фланге боевых групп. Однако, согласно информации от 21 марта, как пишет dpa, в то время в Словакии уже находилось 2,1 тыс. солдат из таких стран, как Германия, Нидерланды, Чехия и США, передает ТАСС. В Венгрии было размещено 800 солдат из Хорватии, в Болгарии 900 из США и в Румынии 3,3 тыс. из Франции, Бельгии, Италии и США. Новые боевые группы предназначены для дальнейшего повышения потенциала сдерживания и обороны на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

До сих пор, как подчеркивает агентство, НАТО располагала постоянными многонациональными подразделениями только в прибалтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше. Обычно подобные боевые группы насчитывают от 1 до 1,2 тыс. военных, но недавно их численность была значительно увеличена в связи с событиями на Украине.

Согласно заявлению, принятому по итогам экстренного саммита НАТО в конце марта, Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине. В документе отмечалось, что «в ответ на действия России были задействованы планы обороны НАТО, развернуты элементы Сил реагирования НАТО и размещены 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО». Кроме того, создаются четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В то же время указывалось, что шаги альянса «остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса».

Ранее генеральный инспектор бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Эберхард Цорн заявил, что НАТО уже к маю создаст боевые группы во всех странах «от Балтийского до Черного моря» для укрепления восточного фланга альянса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.