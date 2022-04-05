На Байконур отправили две ракеты «Протон-М»

Две ракеты «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ отправлены из Центра имени Хруничева на Байконур, говорится в сообщении Роскосмоса.

«Из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Как уточнили в госкорпорации, ракеты предназначены для целевых программ Роскосмоса, одна из них – в интересах иностранного заказчика.

Один из «Протонов» изначально предназначался для выведения миссии «ЭкзоМарс». Однако в Европейском космическом агентстве сообщили, что считают невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество по проекту. На что в Роскосмосе отметили, что средство выведения будет использовано для выведения полезной нагрузки в интересах Российской Федерации с выполнением программы адаптации под полезную нагрузку непосредственно на космодроме.

Ранее Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Ранее Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.