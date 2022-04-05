Нефть подорожала на рисках ужесточения антироссийских санкций

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% на ожиданиях влияния на рынок возможного ужесточения санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,04%, до 108,65 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 104,36 доллара.

Во вторник утром инвесторы обращают внимание на возможное ужесточение антироссийских санкций, которое может понести за собой риск перебоев в поставках, передает РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.

«Цены на нефть росли в начале азиатских торгов на фоне углубления перебоев с экспортом российской нефти, что, вероятно, приведет к нарушению баланса на рынке и усилению давления на цены в сторону повышения», – приводит Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions.