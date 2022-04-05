Нефть подорожала на рисках ужесточения антироссийских санкций

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5 апреля, вторник | Последнее обновление — 09:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские войска обстреляли Донецк из минометов
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Конечно, есть то, над чем мы не имеем власти – но мы можем совершенно по-разному действовать в тех условиях, в которых оказались. Там, где уныние упускает самые благоприятные возможности – надежда обращает любые обстоятельства ко благу.
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В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно.
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Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нефть подорожала на рисках ужесточения антироссийских санкций
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Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% на ожиданиях влияния на рынок возможного ужесточения санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,04%, до 108,65 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 104,36 доллара.
Во вторник утром инвесторы обращают внимание на возможное ужесточение антироссийских санкций, которое может понести за собой риск перебоев в поставках, передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.
«Цены на нефть росли в начале азиатских торгов на фоне углубления перебоев с экспортом российской нефти, что, вероятно, приведет к нарушению баланса на рынке и усилению давления на цены в сторону повышения», – приводит Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions.
Мэр Чернигова призвал расследовать действия войск и властей Украины
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о необходимости провести детальное расследование действий руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала российской военной операции на Украине.
«Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать», – сказал Атрошенко в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Атрошенко также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины». Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».
Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
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Россия нацелилась на создание нетрадиционных видов вооружений
Новая госпрограмма вооружений России (ГПВ) будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что «новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы».
Работа по подготовке исходных данных для очередной госпрограммы вооружений завершена, к середине 2023 года она будет представлена главе государства.
Борисов также добавил, что правительство на системной основе ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.
Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».
В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
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Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
Блинкен: Эра процветания Запада после холодной войны завершилась
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Эпоха международных отношений, которая наступила после холодной войны, завершилась, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны.
Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.
16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Кадыров заявил о важности создания органов власти в освобожденных от ВСУ городах
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В освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что понимает, «как сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты», важность налаживания «в освобожденных от бандитов городах и селах» работы «временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти».
«Выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи и выделение этой помощи, организация медицинского обеспечения, оповещение населения – все это и многое другое необходимо в первые дни после окончания активной боевой фазы. Нужны люди, которые займутся организацией всех этих важных процессов», – перечислил он.
Глава Чечни подчеркнул, что «мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», и «в каждом населенном пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал».
«Помощь любого рода – продовольственная, финансовая, материальная – должна находить конкретного адресата и затем распределяться. Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу – от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, – мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», – заключил он.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о мире и спокойствии на освобожденной части Украины.
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Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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Китайцы предостерегли Финляндию и Швецию от вступления в НАТО
Читатели китайского издания «Гуаньча» посоветовали Финляндии и Швеции задуматься о последствиях вступления в НАТО и припомнили Украину.
«Приглашение в клуб дьявола», – отметил Zhengzhoumo, сообщает РИА «Новости».
«Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полет над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придется драться сами знаете с кем!» – утверждает guan_16459857502383.
«Украина: почему такая большая разница?» – сыронизировал пользователь с ником Китайский снег.
«Хэй-хэй, встретившись с русским молотом, вы точно пожалеете об этом решении», – считает Афа.
«Финляндия и Швеция: спасибо, я не хочу быть следующей Украиной», – написал guan_16127539471141.
«НАТО нужно расформировать немедленно. Европейцы действительно глупые. НАТО – веревка, которую США надевают на шеи европейцев. А европейцы еще не проснулись!» – выразил мнение еще один комментатор.
«Это поколение европейских лидеров не прошло через трагическую Вторую мировую войну и не знает правильной истории. Шумные выборы для них – всего лишь спектакль. Большинство политиков и людей, пришедших к власти, не могут точно и объективно оценить поведение России. Поэтому при провокациях Британии и США на примирение между Европой и Россией остается только надеяться», – подытожили читатели.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция сами захотят вступить в НАТО, то альянс будет рад их видеть в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО.
Представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.
23 марта в Еврокомиссии заявили, что геополитическая ситуация кардинально изменилась на фоне спецоперации России на Украине, это делает вероятным присоединение Финляндии к НАТО.
Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией
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Посол России в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, соответственно, посол Литвы в России отзывается из Москвы, сообщил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. Позже об аналогичных мерах заявила и Латвия.
«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву», – цитирует его ТАСС.
По словам главы МИД, посол Литвы в Москве «в ближайшее время вернется в Литву». Кроме того, Литва закрывает российское консульство в Клайпеде.
Позже Латвия объявила о введении аналогичных мер – она вслед за Литвой также понижает уровень дипотношений с Россией.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.
Ранее Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
Меркель сочла правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что поступила правильно, решив не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году, заявила представитель экс-главы правительства ФРГ агентству DPA.
«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», – цитирует заявление ТАСС.
Агентство отмечает, что в 2008 году Меркель и бывший в то время президентом Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.
СМИ ранее сообщали, что еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО.
США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источник в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь
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Россия 5 апреля вновь откроет гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя, подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.
«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06.00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева ТАСС.
Как отметил генерал-полковник, в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. «Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06.00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», – сказал Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.
Для этого, пояснил генерал, необходимо с 09.00 мск установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение. «Это в 09.30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.
С 10.00 до 13.00, пояснил генерал-полковник, должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявил Мизинцев.
Накануне Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче
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Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
Информацию о сдаче в плен морпехов 503 отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Арестович выдал зверства «Азова» за действия России
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
«Тело девушки, которую запытали до смерти в Гостомеле. Выжжена свастика», – написал Арестович в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию девушки, на теле которой выжгли свастику.
Между тем изначально фотографии и видеозапись с места преступления были опубликованы Telegram-каналом «Гусельников | Расследования и портреты» еще 27 марта. Публикацию можно посмотреть по ссылке (Осторожно! Кадры могут шокировать!).
Автор канала журналист Андрей Гусельников сообщает, что тело девушки лежало в подвале одной из школ в Мариуполе, где находилась база националистов «Азова».
«У девушки оторвана одна рука, на голове видны остатки целлофанового мешка или скотча, а на животе выжжена свастика», – говорится в сообщении.
Кроме того, зверства «Азова» в Мариуполе показал американский репортер Патрик Ланкастер. Его репортаж был опубликован на YouTube 27 марта. Журналист уточняет, что тело девушки обнаружили в подвале мариупольской школы № 25.
«Upd. Возможно, это Мариуполь», – позднее добавил Арестович. Советник главы украинского государства, однако, не стал уточнять, что преступление совершили националисты «Азова».
Напомним, Арестович на фоне скандальных заявлений в эфире украинского ТВ призывал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это сильно портит имидж «европейской» Украины.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию. А 2 апреля националисты из полка «Азов» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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