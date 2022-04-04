Россия призвала Турцию повлиять на оставшихся в Мариуполе боевиков

Россия надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований с целью гарантированного обеспечения «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Учитывая полную неадекватность поведения вооруженных формирований в Мариуполе, также обращаемся к турецкой стороне: в случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, [предлагаем Анкаре] оказать содействие в гарантированном обеспечении ими «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан», – приводит слова Мизинцева РИА «Новости».

«Рассчитываем на поддержку турецкой стороны в данном непростом вопросе, выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований», – сказал генерал.

В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в направлении Запорожья.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ближайшие дни собирается провести эвакуацию граждан с Украины морским путем, а также оказать поддержку с моря для эвакуации раненных граждан Турции и других стран из Мариуполя.

В Минобороны России в ответ на просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обещали посодействовать в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя.

В воскресенье Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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