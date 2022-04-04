ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь

Россия 5 апреля вновь откроет гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя, подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06.00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева ТАСС.

Как отметил генерал-полковник, в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. «Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06.00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», – сказал Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Для этого, пояснил генерал, необходимо с 09.00 мск установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение. «Это в 09.30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

С 10.00 до 13.00, пояснил генерал-полковник, должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявил Мизинцев.

Накануне Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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