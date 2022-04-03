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Украина сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя
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Россия подготовила эвакуацию из Мариуполя местных жителей и иностранных граждан, но гуманитарные операции оказались сорваны украинской стороной, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев указал, что об эвакуации просили власти Германии, Франции и Турции. Однако «хорошо организованные и подготовленные» Россией «гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны», передает РИА «Новости».
Указывается, что «участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию» со стороны украинских войск, «в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия».
В связи с этим гуманитарная колонна, которую сопровождали представители Международного Комитета Красного Креста, двое суток оставалась в районах сбора (Бердянск, поселок Мангуш), но Киев так и не обеспечил режим тишины. В результате «полностью поддержанные» Москвой «гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы».
Напомним, Мизинцев сообщал, что по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россия окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у украинских националистов в Мариуполе.
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МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах». Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее охарактеризовали как полноценную военно-информационную войну против России. В Минобороны России представленные украинскими властями материалы назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Это далеко не первое высказывание украинских политиков и публичных персон с призывами к насилию над российскими гражданами. В середине марта в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против телеведущего, усмотрев в его словах «признаки преступлений, предусмотренных статьей УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)».
Комментируя высказывания экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который публично заявлял, что «хороший москаль – это мертвый москаль», политолог Владимир Корнилов указывал, что объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов.
Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских», – подчеркнул Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»
Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».
«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front.
Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.
Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе.
В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».
Британский МИД подхватил фейки о «зверствах» российской армии под Киевом
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Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Запад начал тиражировать новую волну фейков о якобы «российских зверствах» на Украине. В частности, сообщения касаются города Буча – райцентра в Киевской области.
Ряд зарубежных изданий, в числе которых Reuters, The Wall Street Journal и Русская служба BBC, рано утром в воскресенье синхронно выдали заметки о Буче, из которой российские войска ушли еще 30 марта, пишет Telegram-канал Readovka.
Корреспонденты западных СМИ поговорили с местными и засняли разрушения, оставшиеся после боев российских войск с ВСУ и нацбатами. Продвигаясь по улице, они рассмотрели лежащие на дороге трупы. Мэр города Анатолий Федорук сообщил журналистам, что якобы «убивали сотнями».
Западная пресса и ТВ запестрили заголовками о «военных преступлениях российских военных»: о мирных жителях с завязанными руками в братских могилах, убийствах и пытках. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также опубликовал фото из Бучи и призвал Запад ввести новые санкции против России. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!» – заявил Подоляк.
Новость подхватила и глава МИД Британии Лиз Трасс. «Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.
Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях, что похоже на спланированную медиакампанию. Причем учитывая, что ВС РФ покинули город 30 марта, непонятно, почему данные кадры были обнародованы спустя четыре дня, пишет Telegram-канал «Война с фейками».
«Видео с телами вызывает недоумение... На 30-й секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной», – говорится в сообщении.
Канал указывает, что после того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.
«Братская могила» с телами была сделана военными ВСУ, поскольку больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных жителей.
Комментарии под видео в YouTube тоже показывают, что обычные пользователи, причем англоговорящие в том числе, далеки от того, чтобы поверить в реальность пропагандистского ролика.
Зрители задаются вопросами: почему русские не убрали доказательства своих якобы зверств? Почему трупы аккуратно лежит по краям дороги – в шахматном порядке с равными интервалами?
«Ходячие мертвецы», 12-й сезон», «95-й квартал лежит после корпоратива», «Почему в стране, где президент клоун и актер, не могут нормальных актеров подобрать. Тем более вся роль – изобразить мертвого», «Слава Украине! Актерам слава!», – гласят другие комментарии.
Telegram-канал «Юлия Витязева» в свою очередь напомнил, как 31 марта радостный мэр Бучи сообщал, что населенный пункт «освобожден» от российских военных, и ни про какие трупы на дорогах и жуткие разрушения он не говорил.
На фоне всего происходящего руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич напомнил: Запад осуществляет полноценные военно-информационные атаки против России.
«Мы должны понимать, что линия боевого соприкосновения сейчас находится не в Донбассе, она в Лондоне и Вашингтоне. И является она результатом проводимой Западом информационной войны против России. Войны настоящей, которая ведется всеми доступными средствами и, что называется, вдолгую», – отметил эксперт.
Он предупредил, что после материалов СМИ, а также украинских и западных политиков, за «работу» над фейками возьмутся «подконтрольные Западу международные институты – карманные международные псевдосуды, своя сетка влияния в Генассамблее ООН и т. п.», – указал Малькевич.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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Шольц 19 февраля предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО
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Еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО, сообщают СМИ.
Wall Street Journal пишет, что 19 февраля в Мюнхене Шольц «предпринял последнюю попытку урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом». Он сказал Зеленскому, что Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО. По мнению канцлера, Украина должна была объявить себя нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Предполагалось, что соглашение подпишут президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно станут гарантами безопасности Украины. Зеленский ответил отказом.
После этого лидеры стран Европы пытались организовать саммит Путина и Байдена. В частности, об этом пытался договориться президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Wall Street Journal, «в 3 часа ночи (20 февраля) француз все еще разговаривал с Путиным, обсуждая формулировку пресс-релиза о планируемом американо-российском саммите». Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен, передает РИА «Новости».
Как сообщает Wall Street Journal, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России. Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, от Киева требуют законодательно закрепить внеблоковый статус Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения. Киев уже согласился отказаться от вступления в НАТО.
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В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Барисс заявил, что решение России об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
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ВКС России за ночь уничтожили 51 украинский военный объект
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Российская военная авиация за минувшую ночь уничтожила 51 объект ВСУ, включая два командных пункта, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В частности, по его словам, уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
Также Конашенков добавил, что российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на николаевском направлении.
Кроме того, сбиты два украинских беспилотника в районе Кудряшовки и Шуровки.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.
Накануне стало известно, что ВКС России за день уничтожили 40 украинских военных объектов.
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Кикабидзе призвал президента Грузии «освободить Мишу»
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, заявил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.
«Мы обсудили тему Украины», – сказал Кикабидзе после встречи с Саакашвили. Артист заявил, что Зурабишвили, «если хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело», должна «освободить Мишу». Кикабидзе – депутатом парламента Грузии от партии Саакашвили «Единое национальное движение». Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов, передает РИА «Новости».
В декабре Кикабидзе навестил в военном госпитале в Гори Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение. Кикабидзе сказал, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал ему заботиться о Саакашвили, так как тот является украинским гражданином и главой украинского исполкома реформ.
Минобороны назвало кадры о массовых убийствах в Буче постановкой Киева
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Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией, заявили в Минобороны.
«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией», – сообщили в Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
«Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве.
Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
После публикации кадров из Бучи городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинский посол обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel.
«Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», – утверждал Мельник, передает ТАСС.
Он отметил, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.
Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из России газа, нефти и угля.
По его словам, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ. «У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции», – подчеркнул украинский дипломат.
В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера и статс-секретаря МИД Андреаса Михаэлиса.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Патриарх Кирилл призвал россиян встрепенуться
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Российские военные должны быть верными своей присяге до конца и «осознавать историческую важность» нынешних событий. А россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только – весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», – сказал патриарх после литургии в главном храме Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Он отметил, что именно поэтому он сегодня здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества – чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента.
По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее народ – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал так, как мало какой из европейских народов. Предстоятель Русской церкви убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.
«Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. <…> Я отталкиваюсь от истории нашего народа, наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы <...> не подвиг нашего народа», – заявил патриарх.
Он добавил, что не перестает чувствовать тревогу за тех людей, которые живут в местах, где происходят военные столкновения. Предстоятель РПЦ призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани». «При этом мы должны быть верны – я имею в виду в первую очередь военнослужащих – своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», – заключил патриарх.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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Британия собралась передать Украине барражирующие снаряды
Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы, сообщают правительственные источники.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон надеется, что поставки вооружений помогут Украине сохранить контроль над Одессой. Кроме того, Times пишет, что прежде британская сторона обдумывала вариант передачи Киеву ракет Brimstone, но сейчас он считается менее вероятным, передает ТАСС.
Напомним, как сообщало издание, в Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией. Политолог Елена Ананьева заявила, что «Лондон занимает самую непримиримую позицию». По ее словам, «это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы».
Шольц попросил предоставить доступ международным организациям в Бучу
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в Twitter попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
«Мы получаем страшные и вызывающие ужас записи с Украины. Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы», – цитирует его сообщение РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
В Минобороны России заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией.
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В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева
Представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Все мы любим историю и читаем, в этом смысле нам очень легко. По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки, благодаря материалам уголовных дел все возможно», – сказала она в интервью РИА «Новости».
По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет в республике собирали свидетельства и факты преступлений Киева в Донбассе.
«Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится, что двойные стандарты, которые сейчас провозглашены во всем мире, они рухнут под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса», – заявила Сердюкова.
Она уточнила, что пока идут активные боевые действия, о трибунале говорить рано. «Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально, и как только они (боевые действия) окончатся, то найдется очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере того прошлого трибунала», – сказала собеседница агентства.
Также Сердюкова заявила, что ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в Донбассе в международные правозащитные организации. По ее словам, на протяжении восьми лет генпрокуратура и министерство госбезопасности ЛНР расследуют уголовные дела о запрещенных методах ведения войны.
«Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию», – рассказала она.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинским нацбатам начали готовить трибунал.
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