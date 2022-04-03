Россия обещала Турции содействовать эвакуации иностранцев из Мариуполя

По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россия окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у националистов в Мариуполе, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что «принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя». Россия ведет целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранцев из опасных районов Украины, сказал он, указав на взаимодействие с ООН, ОБСЕ, Международным комитетом Красного Креста и «другими международными организациями», передает ТАСС.

С 00.00 мск 3 апреля открывается «гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск». Российская сторона «гарантирует неукоснительное соблюдение режима тишины на маршруте движения». Из Бердянска иностранцы могут быть эвакуированы как в Россию, так и на подконтрольные киевскому режиму территории. При этом Россия «готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск».

Подчеркивается, что для эвакуации иностранцев необходимо содействие киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя и соблюдению режима тишины. В связи с этим Москва обращается к международным организациям, призывая их добиться от Киева до 03.00 мск письменного согласия на проведение эвакуации.

Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Путин выразил признательность за содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле.

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