Историк: Основы НАТО заложили уцелевшие нацисты

«НАТО было создано на фундаменте армии гитлеровской Германии, и ее национал-социалистическая идеология никуда не делась за 73 года. К примеру, служивший в гитлеровском Генштабе Адольф Хойзингер в 1960-е годы возглавлял военный комитет НАТО», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. Ранее в Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости», приуроченная к 73-й годовщине создания Альянса.

«Если в ГДР – в зоне ответственности СССР – денацификация была проведена на должном уровне, то в ФРГ ее по сути не было. После Второй мировой войны США и Британия активно готовились к нападению на Советский Союз. С этой целью при создании штабных структур НАТО англосаксы стали широко использовать гитлеровских офицеров среднего звена, – тех, кто не засветился в масштабных преступлениях, как Гиммлер, Кальтенбруннер, Эйхман или доктор Менгеле. Но и эти офицеры оставались убежденными нацистами», – напомнил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Впрочем, в штабных структурах НАТО появлялись и высокопоставленные нацистские военачальники. Так, Адольф Хойзингер во время Второй мировой был начальником оперативного отдела Генштаба сухопутных войск Германии. А в 1961 году он стал председателем военного комитета НАТО. Именно Хойзингер заложил основы развития военных теорий Альянса, по которым НАТО действует до сих пор», – отметил собеседник.

Макушин также привел в пример фигуру Ханса Шпайделя – начальника штаба одной из групп армий вермахта, который позднее стал командующим объединенными сухопутными войсками НАТО в центральной Европе. «Дух национал-социализма сохранялся в недрах этого военного блока все 73 года, прошедшие с момента его основания. Именно поэтому верхушка Альянса благосклонно воспринимало возрождение националистических идей в Прибалтике. Также позитивно в штаб-квартире НАТО следили за подъемом национализма в Грузии и на Украине. В итоге сегодня мы видим попытки Альянса стереть Россию с исторической карты мира. А Украину превратили в главный таран для выполнения этой задачи», – подчеркнул историк.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Музее современной истории России в Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Цель выставки, приуроченной к 73-й годовщине создания Альянса, показать противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов и жестокостью реальной политики этого военного блока.

«Выставка познавательна для нашей молодежи, ведь в школе не проходят комплексно историю НАТО. Поэтому многие молодые люди считают этот военный блок сугубо оборонительным», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Елена Цунаева, принимавшая участие в открытии выставки.

Выставка состоит из девяти разделов, рассказывающих о планах нападения на СССР, разработанных США с союзниками по НАТО в начале 50-х годов, об истории локальных конфликтов второй половины XX века вплоть до нападения на Югославию в 1999 году, а также о современных событиях на территории Украины.

Экспозиция основана на документах, относящихся к периоду холодной войны из собрания самого музея, а также на фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня» и других артефактах. Минобороны РФ предоставило специально для выставки трофеи из зоны проведения операции на Украине, свидетельствующие об участии стран НАТО в подготовке агрессии Украины против Донбасса.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что после распада Советского Союза следовало расформировать Североатлантический альянс.

В минувшие выходные президент Владимир Путин поручил разработать новый план по ответному укреплению военного потенциала России на ее западных рубежах. Как выразился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, необходимо поддерживать необходимый паритет, – чтобы «никому не приходило в голову напасть на Россию». По словам Пескова, поручение было дано после того, как министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о том, что страны НАТО продолжают укреплять свой военный потенциал.

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