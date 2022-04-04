В Госдуме призвали придать выставке «НАТО. Хроника жестокости» международный характер

«Выставка познавательна для нашей молодежи, ведь в школе не проходят комплексно историю НАТО. Поэтому многие молодые люди считают этот военный блок сугубо оборонительным», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Елена Цунаева, комментируя открытие в Москве выставки «НАТО. Хроника жестокости», приуроченной к годовщине создания альянса.

«Необходимо перевести материалы выставки на несколько языков, чтобы сделать ее доступной для иностранной аудитории. Можно было бы приехать с этой экспозицией, например, в Сербию, добавив региональный компонент, – те документы, вещи и записи, которые сами сербы хранят и помнят о нападении НАТО на их страну», – сказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, которая приняла участие в церемонии открытия выставки.

Как напомнила собеседница, у Российского исторического общества уже был аналогичный проект «Без срока давности», – выставка, которая предназначалась для аудиторий нескольких стран Европы. «А вообще-то эта выставка будет познавательна для нашей молодежи, ведь в школе не проходят комплексно историю НАТО. Поэтому многие молодые люди считают этот военный блок сугубо оборонительным и не понимают, почему наш президент занял такую жесткую позицию по поводу продвижения НАТО на Восток», – подчеркнула парламентарий.

Было бы нелишним пригласить на выставку тех западных журналистов, которые заняты в эти дни распространением фейков о спецоперации на Украине. Об этом заявил директор департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Александр Воронко, который также пришел на открытие.

«Выставку можно считать в том числе и ответом на те фейки, которые сейчас создаются в странах НАТО о спецоперации, чтобы «замылить» глаза собственной аудитории, заставить забыть реальные преступления, которые НАТО много лет совершало по всему миру. Западная пресса пытается смыть с НАТО клеймо агрессора, а наша задача, – в том числе и посредством таких вставок напоминать людям, – кто на самом деле ведет деструктивную политику по всему миру», – подчеркнул собеседник.

В Музее современной истории выставка продлится три недели, а затем ее подготовят для переезда в другие музеи столицы и регионов России, добавил Воронко.

В понедельник 4 апреля – в 73-ю годовщину создания НАТО – в Музее современной истории России в Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Цель – показать противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов Альянса и жестокостью реальной политики этого военного блока.

Выставка состоит из девяти разделов, рассказывающих о планах нападения на СССР, разработанных США с союзниками по НАТО в начале 50-х годов, об истории локальных конфликтов второй половины XX века вплоть до нападения на Югославию в 1999 году, а также о современных событиях на территории Украины.

Экспозиция основана на документах, относящихся к периоду Холодной войны из собрания самого Музея, а также на фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня» и других артефактах. Минобороны РФ предоставило специально для выставки трофеи из зоны проведения операции на Украине, свидетельствующие об участии стран НАТО в подготовке агрессии Украины против Донбасса.

Выставка подготовлена при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история».

В понедельник ВЦИО обнародовал итоги опроса, согласно которым большинство россиян относится к НАТО скорее отрицательно. «Скорее отрицательно относятся к военно-политическому блоку НАТО почти 60% россиян (59%), безразлично относится каждый пятый (23%), о положительном отношении сообщили 2%», – говорится на сайте ВЦИОМ. Преимущественно граждане считают НАТО военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО – это военный союз, нацеленный на защиту стран-членов союза (15%).

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему НАТО остается угрозой для Европы.

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