Анонсировано совещание Путина по развитию АПК

Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью

«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.

«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.

«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.

«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».

«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.

«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.

Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).

Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.