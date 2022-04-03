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Анонсировано совещание Путина по развитию АПК
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе 4-10 апреля проведет совещание по развитию агропромышленного комплекса, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары. Вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что правительство не наблюдает предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления.
Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовала от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвала «каждый раз, выключая воду, приговаривать: «Получи, Путин!».
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Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов
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Партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – передает его слова ТАСС.
«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», – сказал Путин.
Глава государства предложил «исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет». «Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – отметил он.
Путин добавил, что у России есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России. Это оперативные, неотложные меры», – заключил президент.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.
Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью
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«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.
«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.
«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.
«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».
«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.
«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Путин: При неоплате недружественными странами газа рублями контракты будут остановлены
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Отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», – сказал президент.
Между тем в указе главы государства говорится, что оплата газа в рублях касается только поставок Газпрома по трубопроводам и также распространяется на все контракты с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах.
«Установить, что с 1 апреля 2022 года: а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии... осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт газа в газообразном состоянии, то есть по газопроводам, сейчас обладает только Газпром.
Платить за такой газ в рублях необходимо по контрактам Газпрома с иностранными компаниями на поставку топлива в недружественные страны, а также по контрактам с иностранными компаниями, которые зарегистрированы в недружественных странах.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Путин назвал санкции платой за свободу и независимость
Введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российская сторона намерена расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте других стран, подчеркнул он.
«Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами», – сказал президент.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада
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Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.
Поздравление главы России зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.
«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».
В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.
Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.
Песков рассказал об итогах беседы Путина и Драги
Итоги разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, Россия продолжает спецоперацию на Украине, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Путин рассказал президенту Казахстана о ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса, переговорах российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России.
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Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Депутат: В условиях санкций Россия сможет производить самолеты
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«Главное, что Путин на первое место ставит интересы людей – пассажиров, работников отрасли. К примеру, решено выплатить им компенсации за вынужденный простой», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя решения президента по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения.
«Совещание по развитию авиационных перевозок и авиастроения, которое провел Путин, очень важно для страны. Его итоги выходят за рамки вопросов промышленной политики», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). Он упомянул временное ограничение на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России и отметил, что глава государства предложил компенсировать расходы таких аэропортов на время их вынужденного простоя.
«Кстати, я бы лично предложил персоналу таких аэропортов, чтобы не терять время, пройти пока переподготовку, повысить свою квалификацию. Было бы очень разумно дать сотрудникам возможность лучше подготовиться к будущему возобновлению полетов, к возросшему потоку пассажиров», – отметил собеседник.
Наумов высоко оценил решение Путина дотировать отрасль, чтобы для рядовых пассажиров сохранился приемлемый уровень стоимости билетов. Еще одним важным аспектом депутат назвал заботу Путина об авиакомпаниях, предпринимателях и в целом о рынке пассажирского авиасообщения. «Рынок сможет сохраниться таким, каким он сложился в нашей стране – с конкуренцией и разнообразием перевозчиков. Обычно в такой ситуации всегда все перерастает в какую-нибудь одну госмонополию. Но Путин показал понимание ценности предпринимательского опыта, накопленного разными авиакомпаниями. Это нужно не только для сохранения внутреннего рынка, но и для его будущего расширения, в том числе за счет стран Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии», – подчеркнул парламентарий.
Наумов назвал еще один итог совещания: авиастроение России сохранит все накопленные компетенции. «За десятилетия у нас наработаны современные подходы к проектированию и созданию целостных продуктов в авиации. Не надо переживать по поводу запчастей и сервиса. Мы сами сможем производить самолеты. У нас есть 18 исследовательских университетов, которые получили поддержку в рамках программы «Приоритет-2030», – пояснил парламентарий.
По его словам, России, в частности, нужен хороший самолет для ближнемагистральных рейсов, который целесообразно использовать между регионами. «Не надо постоянно всем летать через Москву, можно напрямую летать, условно говоря из Магнитогорска в Екатеринбург», – сказал парламентарий. «По итогам совещания приняты системные меры, которые должны быть реализованы в достаточно короткий срок», – подытожил депутат.
В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития авиаперевозок и авиастроения. Он, в частности, поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Президент призвал поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний в новых экономических условиях не за счет пассажиров. Путин указал, что объем внутрироссийских авиаперевозок в этом году должен вырасти, а пассажиропоток составить не менее 100 млн человек.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – добавил глава государства.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов на совещании сообщил, что российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, при этом серийное производство самолета сдвинется на год-два. По его словам, Россия сможет эксплуатировать и остающийся в стране парк иностранных самолетов. Борисов уточнил, что вопрос эксплуатации остающихся у российских авиакомпаний самолетов Boeing и Airbus прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом, а также транспортным и промышленным блоками правительства.
Путин поручил обеспечить возврат пассажирам денег за отмененные рейсы
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат денежных средств гражданам, купившим билеты на авиарейсы, которые были отменены.
«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Уровень одобрения деятельности Путина среди россиян вырос за неделю до 79%
Среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0% (-0,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,6% (-0,3п.п. за неделю).
Опрос проводится с января по март методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Путин поручил выработать меры по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний
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Необходимо снизить нагрузку авиакомпании по лизинговым платежам, и уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по поддержке авиаотрасли.
«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – цитирует ТАСС главу государства.
По поводу лизинговых платежей Путин напомнил, что значительная их часть «предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства».
«В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей. Естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания», – заключил президент.
Также он дал поручение правительству уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли.
«Министр транспорта [РФ Виталий Савельев] назвал конкретные параметры такой программы (субсидирования авиаотрасли). Я вижу и знаю о спорах, которые идут на этот счет. Предлагаю, конечно, ориентироваться, прежде всего, на это», – отметил Путин.
«Тем не менее цифра, которая звучит, 65 млрд рублей, или 47 млрд, или 113 млрд – поскольку нет все-таки в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, связанные с субсидированием, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд, если иметь ввиду 10% на резерв, то как раз получится 110 млрд», – добавил президент и подчеркнул, что при необходимости можно будет сумму скорректировать.
Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.
Напомним, Европа запретила России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.