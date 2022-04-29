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Минобороны показало залп «Калибрами» с подлодки в Черном море
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Министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военным объектам Украины.
«Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.
Ранее Минобороны показало работу танков и артиллерии на Украине.
В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Зеленский захотел использовать ООН для деблокирования «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь».
«На переговорах (с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем) много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и, прежде всего, все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
Басурин: На «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН, выразил мнение официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Мелькала такая информация о том, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хочет спасти [ООН]», – передает ТАСС его слова.
Басурин предположил, что готовящаяся ООН группа для эвакуации гражданских с «Азовстали» преследует цель спасти «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в манипулировании ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах в качестве «козыря в рукаве».
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Российский лидер 21 апреля приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Власти Швеции выступили против референдума о членстве страны в НАТО
Правительство Швеции выступило против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО, заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.
«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», – передает ТАСС слова премьера.
При этом Андерссон добавила, что избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы «делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации».
«Это очень плохое предложение. Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. У большинства стран НАТО его не было», – прокомментировала Линде вопрос о возможности референдума.
По мнению главы МИД, референдум поляризует население. «И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», – добавила Линде.
Ранее СМИ сообщали, что Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО.
Зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Умер актер Сергей Карякин
Известный по сериалам «В круге первом», «Высший пилотаж» актер Сергей Карякин умер возрасте 50 лет, сообщила его коллега Елена Ксенофонтова в соцсети.
«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», – написала Ксенофонтова в своем Instagram* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией – прим. ВЗГЛЯД).
Мужчина в январе 2022 года сообщал, что у него агрессивная форма рака языка. Из-за этого он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог через трубку. Локализация заболевания не позволяла провести операцию, сообщает Газета.Ru.
Карякин известен по ролям в сериалах «В круге первом», «Высший пилотаж», «Обратная сторона Луны» и «Перевал Дятлова», а также снимался в картине «Нелюбовь».
Немецкие неонацисты направили помощь боевикам «Азова»
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Правительство Германии располагает информацией о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине», об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в Бундестаге.
«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что подобным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами».
Как известно контрразведке Германии, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и ее боевым крылом «Азов» (запрещен в России).
Кроме того, 10 апреля немецкая партия сообщила о передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».
Ранее Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.
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В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии
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Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», – сказал он, сообщает ТАСС.
Куприянов уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Кремле напомнили слова Путина о порядке выхода с «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин вполне ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент [Путин] сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, о том, что Киев якобы готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».
Ранее в четверг Гутерриш сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Популярность Шольца в Германии рекордно упала
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Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность.
Политикой Шольца довольны только 39% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap, пишет «Коммерсант». Таким образом рейтинг популярности канцлера снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность в декабре 2021 года.
Как показал опрос, 64% респондентов считают политику Шольца «осторожной». При этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период. 33% назвали его позицию по ситуации на Украине «убедительной».
Большей популярностью пользуются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Работой Бербок и Хабека удовлетворены по 56% респондентов. В целом деятельностью правительства Германии довольны 41% граждан.
Мнения опрошенных по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине разделились поровну. 45% респондентов выступают за передачу такого оружия Киеву, столько же опрошенных высказались против.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины.
У администрации США закончились деньги на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.
Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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Басков заменит Лазарева на концерте «Zа Россию» в Липецке
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Российский певец Сергей Лазарев не будет выступать на концерте «ZаРоссию» в Липецке 29 апреля после критики со стороны общественности и отказа артиста прояснить свое отношение к событиям на Украине. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, вместо него перед липчанами выступит певец Николай Басков.
Липецкие общественники предложили певцу Сергею Лазареву во время посещения Липецка приехать в центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами. Однако Лазарев отказался, после чего было принято решение об отмене его выступления на патриотическом концерте «ZаРоссию». Его заменит певец Николай Басков, активно поддержавший действия России на Украине и оказавшийся среди российских артистов, попавших под санкции со стороны украинских властей.
Напомним, после начала военной спецоперации России Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий, позднее запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.
Когда появились афиши, на которых анонсировалось выступление артиста в Липецке в качестве хедлайнера концерта «ZаРоссию» вместе с певицей Жасмин, патриотическая общественность выступила резко против.
«Власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазарева решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату <…> И не забудьте позвать еще Максима Галкина», – возмутился по этому поводу журналист ВГТР Андрей Медведев.
Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока. Мероприятие охватывает более 30 городов.
В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве
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ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.
В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».
Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.
Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».
Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».
Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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