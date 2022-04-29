Российский вертолетчик рассказал об украинской ПВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. По словам командира боевой машины, украинская противовоздушная оборона зачастую ведет «хаотичный обстрел во все стороны».

«Видели обстрел по вертолету. Но так как мы выполняли задачу, и это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичный во все стороны. Они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь. После чего мы вернулись благополучно сюда. Доложили в вышестоящий штаб и передали координаты», – передает РИА «Новости» слова военного летчика с именем Игорь.

«Секунды хватает, чтобы летчику принять решение, чтобы выполнить задачу. Работа напряженная. Очень много вылетов. Но ребята у меня молодцы, заряжены, задачи выполняют. В любых погодных условиях, и днем и ночью, мы знаем, для чего здесь находимся... Если мои ребята видят, что командир всегда в строю, всегда в полете, и им спокойно, да и мне спокойно, когда их вижу», – добавил он.

Как уточнили в Минобороны, за совершенный в ходе спецоперации подвиг летчика представят к государственной награде.

В опубликованном военным ведомством видео видно, как экипажи армейской авиации выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Полеты проходят на предельно малых высотах, экипажи выполняют по несколько боевых вылетов за день, рассказали в Минобороны.

«На данный момент времени задача стояла – уничтожение ротного опорного пункта противника. Мы работаем с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Мы работаем с удаления 5-6 километров в зависимости классификации ракеты. Сзади стоит в зоне ожидания Ми-8 на случай, если по нам отработают, чтобы экипаж вовремя забрать», – рассказал штурман вертолета Ка-52 Михаил.

Во время одного из вылетов экипаж транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ неожиданно для себя наткнулся на позицию украинских зенитчиков. Как следует из записей радиообмена между летчиками, пилоты по раскраске поняли, что обнаруженный комплекс «Бук» не относится к российским Вооруженным силам и практически мгновенно нанесли по нему удар. Они записали координаты и ушли из зоны.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.