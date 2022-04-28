В Кремле напомнили слова Путина о порядке выхода с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин вполне ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, о том, что Киев якобы готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».

Ранее в четверг Гутерриш сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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