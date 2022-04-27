Кремль заявил об отсутствии конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных жителей с «Азовстали», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали», передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком.

Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.