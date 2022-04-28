Немецкие неонацисты направили помощь боевикам «Азова»

Правительство Германии располагает информацией о том, что неонацистская партия «Третий путь» в марте направила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине», об этом говорится в ответе на запрос фракции «Левые» в Бундестаге.

«Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия «Der III. Weg» в марте 2022 года доставила материальную помощь «воюющим националистам» на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве», – цитирует документ РИА «Новости».

Отмечается, что подобным пожертвованием партия «хочет продемонстрировать свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине», особенно с «воюющими националистами».

Как известно контрразведке Германии, неонацистская партия «Der III. Weg» поддерживает многолетние контакты с «Национальным корпусом» и ее боевым крылом «Азов».

Кроме того, 10 апреля немецкая партия сообщила о передаче второй партии материальной помощи боевикам «Азова».

Ранее Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.