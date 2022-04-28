Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Киеву

Большинство парламентариев Бундестага проголосовали за поставку тяжелых вооружений Украине, по их мнению, это не подорвет обороноспособность самой Германии.

За проголосовали 586 депутатов. Парламентарии призвали правительство ФРГ «продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок», передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Против инициативы проголосовали 100 парламентариев и еще семеро воздержались.

Также депутаты поддержали принятые правительством санкции против России, а также выступили за помощь в расследовании предполагаемых военных преступлений на Украине и перестройку инфраструктуры в Германии с целью избавиться от зависимости от России в сфере поставки энергоносителей.

«Германский Бундестаг самым резким образом осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины. Россия своими действиями грубейше нарушила нормы международного и гуманитарного права и пытается окончательно разрушить европейский миропорядок», – сказано в документе.

Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

Между тем глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности.