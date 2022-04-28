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28 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»
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Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России.
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Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Глава Приднестровья опроверг слухи о всеобщей мобилизации
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации.
«Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры», – написал Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений – «некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной». «Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью», – отметил глава ПМР.
Напомним, в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти непризнанной ПМР заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.
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В Кремле оценили угрозу Киева «захватить» Приднестровье
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Угроза советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье звучит провокационно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно», – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление, передает РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
В среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
В Молдавии ответили Киеву на заявление о «захвате» Приднестровья
Кишинев собирается урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.
В Бюро заявили, что «урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ», передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали провокационными заявления Киева о «захвате» Приднестровья.
Напомним, советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья.
Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
Кроме того, МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
В Приднестровье взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк»
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В Приднестровье неизвестные взорвали региональный радиоцентр в поселке Маяк Григориопольского района, ретранслировавший российские радиопрограммы, сообщает местное МВД.
В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.
«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве.
Были слышны два взрыва – в 6.40, второй в 7.05. К месту происшествия были направлены правоохранители и аварийные службы, территория оцеплена, сообщает МВД Приднестровья в Telegram.
Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Ранее в Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
Напомним, вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
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Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Источники в Тирасполе сообщают, что удар по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен минами калибра 60 мм – это штатный боеприпас НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Мины были сброшены ночью, вероятнее всего, с дронов. Известно о четырех-пяти взрывах. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Указывается также, что о возможных провокациях в Приднестровье сообщалось еще порядка четырех месяцев назад. Кроме того, Украиной у границ Приднестровья развивается «серьезная база по беспилотной авиации».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
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В Киеве пригрозили захватить Приднестровье
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Украина готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), что «как-нибудь справились бы (с захватом Приднестровья), но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны», передает РИА «Новости».
Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.
Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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Эксперт заявил об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье
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«Все объекты, которые подверглись нападению, находятся в ведении российских войск. И все они находятся в густонаселенных районах. Цель очевидна – посеять панику среди населения Приднестровья и украинских беженцев», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Ранее в республике прогремели новые взрывы.
«Вопрос даже не в том, что уже произошло. Надо понимать, что будет дальше. Ведь атаке был подвергнут аэродром, который находится в эксплуатации оперативной группировки российских войск. И если исходить из нынешней логики, то удары в основном наносились по тем объектам, которые находятся в эксплуатации и обслуживании российских войск. То есть следующей целью могут оказаться крупные склады боеприпасов в селе Колбасна», – допускает бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.
«По разным оценкам, стоимость всего, что находится на складах, составляет около 3,5 млрд долларов. И если по этому объекту будет нанесен удар, то последствия будут огромны. Это коснется не только самих сооружений, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе и украинских», – рассказал Щерба.
По данным открытых источников, в настоящее время в арсенале в Колбасне по различным оценкам хранится от 19 тыс. до 21 тыс. 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% просрочены и не подлежат использованию и транспортировке. Возможная детонация имеющихся боеприпасов может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, которая была сброшена на Хиросиму в августе 1945 года.
Щерба также уверен, что за событиями последних двух дней стоят спецслужбы Украины. «Их действия не поддаются логике. Сложно мыслить этими категориями, когда совершаются аморальные и античеловеческие террористические атаки», – пояснил Щерба.
«Очевидно, что все это делается для того, чтобы посеять панику. Причем речь идет не о российских военных, а о простых приднестровцах, а также украинцах, которые бежали к нам из зон боевых действий. Кроме того, мы видим очередную попытку втянуть Россию в еще один конфликт», – заключил собеседник.
Во вторник МВД Приднестровья подтвердило информацию о двух взрывах в приднестровском поселке Маяк. В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.
«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве. Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Помимо этого, атака была совершена и на военный аэродром. Как пишет Telegram-канал WarGonzo, удар был нанесен минами калибра 60 мм, которые являются штатным боеприпасом НАТО. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Днем ранее возле здания Министерства государственной безопасности Приднестровья произошли взрывы. Как писали ряд Telegram-каналов, на дороге рядом со зданием нашли два использованных гранатомета.
Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
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После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
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Во взрывах в Тирасполе обвинили трех украинских диверсантов
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Здание Министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе обстреляли люди, проникшие с территории Украины, заявил источник в правительственных кругах Приднестровья.
«Данный террористический акт осуществили три неустановленных пока лица, которые проникли с территории Украины вне пунктов пропуска примерно в 17.15 понедельника», – рассказал источник «Интерфаксу».
Он заявил, что злоумышленники заехали на территорию ПМР в районе населенного пункта Нововладимировка в 8 км к северу от Тирасполя, а затем около 6 часов вечера преступники тем же маршрутом выехали на территорию Украины.
По мнению собеседника агентства, «Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Между тем экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне
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С украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, также над селом, где располагаются военные склады, ночью были замечены несколько дронов, запущенных с территории Украины, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровской Молдавской республики.
Ведомство сообщило в Telegram, что «минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины».
Также МВД Приднестровья подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, информации о пострадавших нет.
Вместе с тем сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков опроверг данные о стрельбе в районе военных складов. При этом он заявил, что «выстрелы были слышны с территории Украины», граница с которой проходит всего в двух километрах от складов, передает ТАСС.
По его словам, имело место несколько одиночных выстрелов из стрелкового оружия.
Ранее СМИ Приднестровья сообщили о стрельбе в районе складов.
На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их охраняет Оперативная группа российских войск, которая также оказывает поддержку миротворческой операции на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений с Молдавией.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело.
Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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Подоляка: Без помощи Молдавии у Украины не хватит сил задавить Приднестровье
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«В случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ», – считает блогер Юрий Подоляка. Ранее в офисе президента Украины заявили о готовности взять территорию республики под контроль.
«На самом деле у ВСУ на этом направлении все не так безоблачно. Дело в том, что Приднестровская Молдавская республика имеет довольно внушительные вооруженные силы. И по нынешним меркам, с учетом того гарнизона, который есть сегодня в Одесской области у Украины – это вполне боеспособные силы, которые могут надолго задержать ударную группу ВСУ», – полагает блогер Юрий Подоляка.
«Силы в ПМР насчитывают до четырех мотострелковых бригад. Они пока кадрированы. Чтобы их полностью развернуть – нужно время. Эти бригады изначально расположены вдоль всей территории страны и соответственно участки этой обороны приспособлены для круговой защиты как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. То есть по сути это четыре мощных узла обороны», – продолжил Подоляка.
«Тяжелого вооружения у них нет. Но есть танковый батальон, отдельный артиллерийский полк и два мотострелковых батальона, формально относящихся к российским ВС, то есть в целом – это несколько дивизионов тяжелой артиллерии. Это позволит вести активную оборону», – отметил эксперт.
«Чтобы сломить сопротивление этой группировки, нужно иметь превосходство не только в силах, но и в средствах. И вот с этим как раз у ВСУ все очень и очень плохо. На сегодняшний момент непосредственно на границе с Приднестровьем стоит две украинские бригады. Одна из них – условно механизированная, вторая – мотопехотная. То есть тяжелого вооружения у них тоже нет, особенно артиллерии», – заметил эксперт.
«В непосредственной близости, в Одесской области, также расположен маневровый кулак так называемого Южного оперативного командования, который может работать как на николаевском, так и на приднестровском направлении. Это одна механизированная бригада. Также можно привлечь на второстепенных направлениях одну из двух бригад территориальной обороны Одессы. Это все, чем они располагают», – добавил он.
«При этом в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен. А других сил на этом направлении просто не замечено», – отметил эксперт.
«Украинские вооруженные силы могут реально представлять проблему для Приднестровья только в том случае, если Молдавия пойдет вместе с ними в атаку. Но особого желания Молдавии участвовать в этой войне не наблюдается», – продолжил блогер.
По мнению эксперта, в случае эскалации в Приднестровье, Москва может признать независимость республики по «донбасскому сценарию», что приведет к заключению договора о взаимопомощи и введению туда дополнительных войск. «Именно это сейчас сдерживает Кишинев от атак. А без Молдавии, чтобы там ни говорил Арестович, ВСУ не удастся задавить Приднестровье», – заключил Подоляка.
В среду советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», – полагает Арестович.
При этом накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.
Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы. В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Позже экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности
«В Приднестровье не первую неделю повально идут звонки с ложной информацией о минировании ключевых объектов: школ, больниц, административных зданий. И уже известно, что эти звонки поступали с территории Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя обстрел здания Министерства госбезопасности Приднестровья.
«Эта кампания ложных минирований касалась как наших городов, так и мелких населенных пунктов. Очевидно, что целью кампании было посеять панику, чтобы приднестровцы утратили уверенность в своей безопасности», – сказал бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Он не исключает, что организатором провокации в здании МГБ стали украинские службы.
«Но я уверен, что власти Приднестровья уверенно приложат максимум усилий, чтобы вопросы безопасности каждого гражданина были соблюдены. Подобные вооруженные провокации не повлияют на работу госорганов нашей республики», – подчеркнул Щерба.
Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Об этом передало РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев. Судя по первым сообщениям, здание было обстреляно из гранатометов. Как сообщает «Sputnik Молдова», на дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны. Как пишет ТАСС, в МВД Приднестровья сообщили, что никто не пострадал.
Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки
Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента Вадима Красносельского.
Красносельский заявил, что «зафиксировано три факта: пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», передает ТАСС.
На территории республики ввели «красный» уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, передает РИА «Новости».
Всего пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
МИД Приднестровья обвинил Киев в стрельбе в селе Колбасна
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за стрельбой в селе Колбасна стоит Украина.
«Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут на Украину», – сказал Игнатьев в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Напомним, в Приднестровье произошло три теракта – в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
В республике ввели «красный» уровень террористической опасности. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
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В Кремле оценили ситуацию в Приднестровье
Кремль очень внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, новости из этого региона вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – передает его слова РИА «Новости».
В связи с ситуаций у Пескова уточнили, не планируются ли контакты Владимира Путина с президентом Молдавии Майей Санду.
«Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет», – сказал он.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак.
В Приднестровье сообщили о стрельбе в районе склада боеприпасов в Колбасне
Стрельба произошла в районе складов возле села Колбасна, жертв нет, сообщают СМИ Приднестровья.
Подробности инцидента выясняются, пишет агентство «Новости Приднестровья» в Telegram.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе, передает РИА «Новости».
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступал министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. Уголовное дело завели в республике после удара дрона по аэродрому.
Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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