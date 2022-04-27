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27 апреля, среда | Последнее обновление — 20:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
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Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
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Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.
«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.
Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».
«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.
По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиция координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».
Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
Росгвардия применила невидимые для украинских сил беспилотники
В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем» БПЛА «остаются практически невидимыми для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения». Указывается, что «их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК». В результате случаются лишь единичные случаи потери дронов. Беспилотники имеют слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у них сниженный уровень шума.
Напомним, Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
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Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших
Министерство обороны России опубликовано видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
Видео опубликовано в Telegram министерства.
Указывается, что «позиции украинских подразделений обладали разветвленной сетью окопов и оборудованных огневых точек». Военные не пожелали добровольно сложить оружие и «были уничтожены огнем артиллерии».
Некоторые, отступая, «оставили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих».
Накануне сообщалось, что ВКС России уничтожили за день 33 военных украинских объекта.
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Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины
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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, рассказал, какую цель, по его мнению, ставит перед собой президент Украины Владимир Зеленский в противостоянии с Россией.
«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель – выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины», – сказал он, добавив, что Киев также хочет «гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».
Блинкен отметил, что «речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону». Кроме того, подразумевается, что у России не будет «эффективных средств, позволяющих вновь это сделать», передает ТАСС.
Когда Блинкена попросили пояснить, поддерживает ли Белый дом задачу Киева, заключающуюся в том, чтобы выдавить силы России с востока Украины, госсекретарь заявил, что «не хочет говорить за» Зеленского. «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать», – заявил Блинкен.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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«Калибры» уничтожили крупную партию иностранного оружия и боеприпасов для ВСУ в Запорожье
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Ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В сообщении говорится также, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. «Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей», – сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны, ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. «Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов», – уточняется в сообщении.
В Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников «в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман». «Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета «Точка-У», – добавили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В Киеве пригрозили захватить Приднестровье
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Украина готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), что «как-нибудь справились бы (с захватом Приднестровья), но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны», передает РИА «Новости».
Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.
Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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В Кремле оценили угрозу Киева «захватить» Приднестровье
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Угроза советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье звучит провокационно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно», – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление, передает РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
В среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
ПВО уничтожила беспилотник рядом с Воронежем
Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в среду в одном из микрорайонов Воронежа были зафиксированы два хлопка.
Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сработала в ночь на среду в регионе, жертв и разрушений нет.
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Белый дом собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов
Администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов, заявил министр юстиции страны Меррик Гарленд.
Как заявил Гарленд в комитете Сената по ассигнованиям, он ждет, что «последует запрос на внесение изменений» в законы, чтобы «облегчить конфискации». Он отметил «возможность изъятия средств из фонда конфискованных активов» и «отправку их Украине», передает ТАСС.
Гарленд полагает, что запрос направят в течение нескольких дней. Минюст США поддержал бы выработку законопроекта, позволяющего американским властям передать Киеву часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов, сообщил он.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
Захарова объяснила, как Зеленский воспринимает ситуацию с «Азовсталью»
Киевский режим хочет манипулировать ситуацией вокруг «Азовстали» в своих интересах и использует ее в качестве «козыря в рукаве», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счет использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Зеленский считает, что надо иметь некий «козырь в рукаве, страшный, кровавый», но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Российский лидер сообщал, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия. Он подчеркивал, что если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
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Минобороны показало трофейные ПТУРы и ПЗРК с захваченного склада ВСУ
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры с противотанковыми ракетами (ПТУРами) и переносными зенитными комплексами (ПЗРК) со склада вооруженных сил Украины.
«Многие объекты были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской народной республики. Среди захваченного вооружения есть как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран НАТО», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также министерство прикрепило к посту видеозапись, на которой демонстрируются комплексы Javelin и NLAW в большом количестве. Всего на складе нашли порядка тысячи единиц вооружения разной номенклатуры и боеприпасов к ним.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
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Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Мы слышим от украинских властей, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать – это выпустить этих людей. Чего же проще», – цитирует его ТАСС.
Также Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе «Азовсталь», отметив, что существует контакт с оставшимися на заводе украинскими силовиками.
«Это просто преступление – удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали», – сказал Путин.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне
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С украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, также над селом, где располагаются военные склады, ночью были замечены несколько дронов, запущенных с территории Украины, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровской Молдавской республики.
Ведомство сообщило в Telegram, что «минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины».
Также МВД Приднестровья подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, информации о пострадавших нет.
Вместе с тем сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков опроверг данные о стрельбе в районе военных складов. При этом он заявил, что «выстрелы были слышны с территории Украины», граница с которой проходит всего в двух километрах от складов, передает ТАСС.
По его словам, имело место несколько одиночных выстрелов из стрелкового оружия.
Ранее СМИ Приднестровья сообщили о стрельбе в районе складов.
На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их охраняет Оперативная группа российских войск, которая также оказывает поддержку миротворческой операции на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений с Молдавией.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело.
Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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