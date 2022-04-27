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В «Одноклассниках» появилась возможность скрывать оскорбительные комментарии
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Социальная сеть «Одноклассники» ввела новую настройку, которая позволит пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Запуск этой функции стал очередным шагом в создании комфортной и безопасной среды для общения внутри социальной сети.
«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента. Технология собственной разработки «Одноклассников» на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция уже работает в приложении «Одноклассники» на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.
Ранее «Одноклассники» запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в «Одноклассниках». При попытке оставить комментарий соцсеть показывает уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.
В Госдуме призвали игнорировать вернувшихся из-за границы «звезд» шоу-бизнеса
Представители российского шоу-бизнеса, уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине, начинают возвращаться на Родину, но русскими их назвать теперь нельзя, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя. Здесь стоит вспомнить высказывание Дмитрия Пескова: «Настоящему русскому не стыдно, что он русский – а если ему стыдно, то он не русский и не с нами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Водолацкий заявил, что звезды ищут оправдания, ссылаясь на запланированный отпуск, кто-то говорит о страхе за свою жизнь. «На самом деле все сводится к простой истине: только преступная трусость и страх перед понижением уровня жизни гонят российскую богему прочь из России. (…) Можно ли говорить о наличии в их душе хотя бы капли патриотизма и любви к Родине? Очевидно, что нет. У этого явления есть название – предательство», – заявил депутат.
«Однако сейчас заметна тенденция к возвращению представителей шоу-бизнеса на Родину. Совсем немного времени им потребовалось на то, чтобы понять – на Западе они не востребованы. С одной стороны, это говорит об отсутствии выдающихся талантов у так называемой творческой элиты России. А с другой – это лишний раз подтверждает их беспринципность и, в некотором роде, лживость», – продолжил парламентарий.
При этом Водолацкий считает, что и в России эти звезды не очень-то нужны. «Недавние поклонники отвернулись от предателей, о чем как минимум свидетельствуют комментарии в их социальных сетях. Обеднела ли Россия в культурном плане? Считаю, что наоборот. Произошла нравственная очистка нашего общества. Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории», – написал он.
Депутат считает, что таких знаменитостей нужно просто игнорировать: не ходить на концерты, не звать на телепередачи.
«Эмигрировавшие звезды сделали выбор против России, который теперь приведет к осознанию ими собственной никчемности», – заключил Водолацкий.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Так идет «самоочищение» России.
Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Эксперт: Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу из стран НАТО
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«Судя по опубликованным в Сети снимкам, мост серьезно поврежден. Для его восстановления потребуется полностью перекрыть движение составов, привлекать дополнительные инженерные войска», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее украинские власти сообщили, что ракетным ударом поврежден мост на железной дороге, соединяющей Одессу с Румынией.
«В условиях боевых действий под угрозой новых воздушных атак украинские военные инженеры и строители просто не смогут быстро починить конструкцию. На это время им придется перенаправить поезда по другим магистралям, а это отнимет много времени. Зато, если этот объект впоследствии понадобится России, она сможет его быстро восстановить. Если же мост сейчас полностью разрушить, то нам же его потом придется строить заново, а это уже совсем другие затраты, в том числе временные», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
По словам эксперта, этим ударом Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу, которые шли из Румынии – страны, которая входит в НАТО. Причем удар по мосту в Затоке – вынужденная мера, поскольку российская сторона четко нацелена на то, чтобы в ходе спецоперации не трогать мирное население и при этом по максимуму сохранить инфраструктуру, напоминает Хатылев. «Мы заранее предупреждали, что обрубим им каналы в случае, если Запад и дальше будет оказывать военную поддержку Киеву. Этот удар по мосту – еще один сигнал Зеленскому, в котором однозначно читается: в Киеве должны либо капитулировать, либо должным образом вести переговорный процесс», – отметил собеседник.
Во вторник в результате ракетного удара был поврежден железнодорожно-автомобильный мост, расположенный в Одесской области на Каролино-Бугазской косе в районе поселка Затока. Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на представителя Одесской обладминистрации Сергея Братчука, движение по мосту в направлении Белгорода-Днестровского перекрыто из-за «ситуации, вызванной повреждениями». Ранее появлялась информация о том, что со стороны Молдавии и Румынии в Одесскую область в последние недели резко вырос трафик горючего. Цистерны оттуда шли по железной дороге, в том числе и по этому мосту.
Мост имеет важное стратегическое значение – через него осуществляется сообщение с дунайской портовой инфраструктурой Измаила, где, по некоторым данным, железнодорожные составы загружались топливом и вооружениями в интересах ВСУ. Накануне именно этот мост называла газета ВЗГЛЯД в числе потенциальных мишеней для российских ударов.
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Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
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Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.
«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.
Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».
«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.
По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиция координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».
Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии
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Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.
«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.
«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.
«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.
«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.
Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.
«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.
«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.
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Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов».
Позднее Гладков сообщил, что «открытое горение ликвидировано». «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома. Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка. Село Отрадное под Белгородом тоже было обстреляно со стороны Украины. В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
Росгвардия применила невидимые для украинских сил беспилотники
В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем» БПЛА «остаются практически невидимыми для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения». Указывается, что «их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК». В результате случаются лишь единичные случаи потери дронов. Беспилотники имеют слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у них сниженный уровень шума.
Напомним, Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
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Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших
Министерство обороны России опубликовано видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
Видео опубликовано в Telegram министерства.
Указывается, что «позиции украинских подразделений обладали разветвленной сетью окопов и оборудованных огневых точек». Военные не пожелали добровольно сложить оружие и «были уничтожены огнем артиллерии».
Некоторые, отступая, «оставили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих».
Накануне сообщалось, что ВКС России уничтожили за день 33 военных украинских объекта.
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СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
Канада собралась торговать изъятыми активами россиян
Правительство Канады намерено изменить законы, чтобы получить возможность продавать изъятые активы попавших под санкции россиян, сообщают СМИ.
National Post пишет, что кабмин собирается «дать себе право не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы в Канаде», которыми владеют лица, оказавшиеся в санкционных списках. Необходимые положения включены в бюджетный законопроект. Документ представлен в Палату общин. Если его примут, это даст право властям страны продавать замороженные активы, передает РИА «Новости».
Указанный проект закона также предлагает дать главе МИД Канады право требовать от физических и юридических лиц предоставлять информацию, которая «имеет отношение к наложению и приведению в исполнение санкций», передает ТАСС.
Напомним, Белый дом также собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины
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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, рассказал, какую цель, по его мнению, ставит перед собой президент Украины Владимир Зеленский в противостоянии с Россией.
«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель – выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины», – сказал он, добавив, что Киев также хочет «гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».
Блинкен отметил, что «речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону». Кроме того, подразумевается, что у России не будет «эффективных средств, позволяющих вновь это сделать», передает ТАСС.
Когда Блинкена попросили пояснить, поддерживает ли Белый дом задачу Киева, заключающуюся в том, чтобы выдавить силы России с востока Украины, госсекретарь заявил, что «не хочет говорить за» Зеленского. «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать», – заявил Блинкен.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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