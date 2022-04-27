Путин: Для недругов Россия представляет опасность просто по факту своего существования

Ставка Запада на русофобов и неонацистов является новым геополитическим оружием, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей. По словам главы государства, оппонентам России в мире просто не нужна такая большая страна.

«Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно не является, но [они], безусловно, придали ему новые силы, новые импульсы. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну, Украину, в «анти-Россию», – передает его слова ТАСС.

«Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», – добавил Путин.

По словам президента, российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность. «Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил он.