В Грузии напомнили о транзите Украиной российского газа

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о законности осуществления торговых операций между Грузией и Россией на фоне украинского кризиса и напомнил, что торговые отношения с Москвой поддерживаются самим Киевом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, то есть импортируется и экспортируется продукция. В этом нет ничего противозаконного или беспринципного, мы заявляли эту свою позицию», – сказал он журналистам.

«Напомню, что и Украина сохраняет торговые отношения с Россией, в частности, Украина получает газ из России. В том числе для собственного потребления, а потом этот газ транзитом идет в страны ЕС», – отметил глава правящей партии Грузии.

Таким образом, сказал Ираклий Кобахидзе, «в торговые отношения с Россией включена и Украина».

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.

После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.