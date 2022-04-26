В США подсчитали случаи цензуры в соцсетях критиков Байдена

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 03:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину
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Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг.
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США подсчитали случаи цензуры в соцсетях критиков Байдена
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Центрамедиа-исследований CensorTrack сообщил, что обнаружил 646 случаев цензуры, когда критики президента США Джо Байдена сталкивались в американских соцсетях с удалением своих комментариев, введением ограничений на высказывания или блокировкой аккаунтов.
Исследование проводилось в период с 10 марта 2020 года по 10 марта 2022 года, включая время проведения предвыборной кампании Джо Байдена на пост президента США. Согласно отчету Центра, опубликованному в прошлый четверг, за два года было зафиксировано более 600 случаев цензуры в поддержку Байдена на крупных технологических платформах. Причем в некоторых случаях с цензурой сталкивались люди, решившие дословно процитировать президента США, говорится в материале телеканала Fox News.
Из 646 случаев цензуры почти четверть касалась тех, кто обсуждал статью в New York Post с расследованием коррупции в деловых связях Хантера Байдена – сына 46-го президента США. Наибольшая доля тех, кто подвергся цензуре, была среди тех, кто размещал контент о ненадлежащих контактах Байдена – проблема, которую он был вынужден решать в ходе предвыборной кампании. Кроме того, по данным CensorTrack, 232 случая или более трети от общего числа случаев цензуры пришлось на публикацию «комедийных мемов*, видеороликов или общих сообщений о поведении Байдена».
Другие пользователи соцсетей, по данным CensorTrack, были подвергнуты цензуре только за то, что дословно цитировали президента США, обращая внимание таким образом на некомпетентность главы американской администрации в качестве главнокомандующего.
Среди подвергшихся цензуре были такие политики, как 45-й президент США Дональд Трамп, сенатор Дж. Тед Круз, республиканец из Техаса, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, а также такие новостные агентства, как New York Post, Washington Free Beacon и Federalist, а также многие другие.
Напомним, 9 января 2021 года администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Более того, администрация соцсети решила удалить архив всех публикаций Трампа в Twitter.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.
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Министр обороны Грузии заявил об ошибке Зеленского
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».
«На мой взгляд, отзыв украинского посла был, конечно же, ошибкой. Чем быстрее мы забудем об обидах, тем быстрее будут развиваться наши страны», – сказал он.
Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.
«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Минобороны сообщило о массовых ударах по живой силе и технике ВСУ
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В течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка, уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
Ракетными войсками нанесены 19 ударов, уничтожены «четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны, и три склада боеприпасов», также «поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – указывается в релизе.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине.
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В Грузии назвали Владимира Зеленского врагом страны
Грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот понимает сдержанную позицию Баку в плане поддержки Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Народ Грузии должен один раз и навсегда понять, что этот субъект – враг нашего государства. Надо понять, что то, что делает Зеленский (по отношению к Грузии), это вместе с неблагодарностью еще и огромное шарлатанство», – заявил Эдишер Гвенетадзе, передает imedinews.ge.
Другой грузинский эксперт Зураб Кадагидзе также выразил удивление тем, что «Зеленский не понимает позиции Грузии, которая оккупирована, но при этом на всех международных платформах поддерживает Украину, которая на первом месте в плане оказания гуманитарной помощи дружественной стране, а вот Азербайджан он понимает».
«Это какая-то аномалия», – считает Зураб Кадагидзе.
Ранее Зеленский, в частности, сказал, что «Азербайджан поддерживает Украину разными способами». По словам Зеленского, украинская сторона получила и гуманитарную и медицинскую помощь от Азербайджана. «Думаю, Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать и Украине. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах... Пожалуй, это одна из немногих стран, от которой мы понимаем баланс нейтральности. Я понимаю, почему: потому что сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего – долго понимать не сможем», – сказал президент Украины.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил в понедельник, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой».
По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».
Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.
«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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Выведены из строя используемые для поставок иностранных вооружений ж/д станции Украины
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций, через которые поставлялась военная техника, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск в Донбассе», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее в течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Ходаковский оценил призывы украинских морпехов с «Азовстали» к миру
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«Очевидно, что состояние «азовцев» совсем плачевное. В последнее время они почти не применяют артиллерию. Сделать из них «киборгов» уже не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына призвал решить проблему «Азовстали» политическим путем, потому что «любой мир лучше войны».
«По нашим подсчетам, противник ежедневно теряет до 50 человек. С боеприпасами у них тоже плохо. Это видно из того, как вяло они реагируют на наши действия. Артиллерию «азовцы» уже почти не используют и все чаще прибегают к стрелковому оружию, пулеметам и гранатометам», – рассказал командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, два дня назад противник «отработал в сторону жилой зоны». «Но это был не целенаправленный удар, а словно попытка обозначить, что они еще живы», – говорит собеседник. Ходаковский также уверен, что у противника есть четкая установка «бороться до конца».
«Зеленский не зря заявляет о том, что намерен проводить переговоры по «Азовстали», предлагает обменивать «азовцев» на российских военнопленных. До того момента, пока «азовцы» не уверятся в том, что это бесполезно, сопротивление будет продолжаться», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в вопросе полного взятия под контроль «Азовстали» есть серьезная сложность, замечает Ходаковский. «Противник научился использовать коллекторы в качестве подземных переходов от здания к зданию. И там они создают некие опорные места», – рассказал он. Собеседник также отметил, что «пропитание у противника есть». «Они периодически перемещаются по территории завода, таскают в своих рюкзаках пачки сухих круп и готовят их, что называется, на коленке», – пояснил Ходаковский.
При этом ситуацию с Мариуполем и «Азовом» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) еще припомнят президенту Владимиру Зеленскому, уверен собеседник. «Скоро Зеленскому это вменят как предательство. Его будут обвинять в том, что он не предпринял никаких действий для деблокирования Мариуполя. И в результате такой нерешительности произошла сакральная жертва «азовцев». «Киборгов» из них уже не сделать – они стали жертвами», – подчеркнул Ходаковский
Командир батальона «Восток» также обратил внимание на то, что наиболее простым способом для «азовцев» будет сдаться в плен. «Мы понимаем, что сейчас в России идет формирование юридической базы, на основании которой их будут судить в зависимости от степени участия в преступлениях. Так что выход «Азова» с завода не означает для них поголовное пожизненное заключение. Хотя в отношении командиров наверняка будут применяться более жесткие меры», – заключил Ходаковский.
Накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко сообщил о критической для нацбатальона и ВСУ обстановке на «Азовстали» в Мариуполе.
«Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. У нас очень много раненых парней. Мы теряем погибшими. У нас сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все очень сложно. Ситуация резко ухудшается», – заявил комбриг морпехов ВСУ в видео, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Он также заявил, что на территории завода находятся «сотни гражданских», а также признал, что переломить ситуацию военным путем уже не получится, и призвал к политическому разрешению ситуации. «Думаю, мы заслужили уважение людей, которые считают, что любой мир лучше войны», – добавил Волына.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что засевшим на «Азовстали» украинским националистам «осталось недолго». В прошлую пятницу в ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться. В МИД РФ обвинили Киев в стремлении оставить на «Азовстали» как можно больше людей в качестве живого щита. Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам.
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Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с телами погибших украинских военных
Минобороны показало видео уничтоженного укрепрайона ВСУ и националистических батальонов, расположенного прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов.
«Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев. В домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была создана сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах. Погреба и жилые помещения были приспособлены националистами под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами.
ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева
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В России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста Владимира Соловьева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть») – граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», – заключили в ведомстве.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов.
Колонна из восьми танков ВСУ уничтожена в Харьковской области
Росгвардейцы и артиллеристы Минобороны России уничтожили бронегруппу ВСУ, пытавшуюся прорваться в населенный пункт в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва в одном из населенных пунктов Харьковской области. Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии. В это время колонна из восьми танков ВСУ при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По выявленным целям приданной артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее директор Росгвардии наградил 136 военных и сотрудников за участие в специальной военной операции на Украине.
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Комбат ДНР: Спецоперация России опередила атаку ВСУ на считанные часы
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Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.
«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», – приводит мнение комбата «Пятнашка» РИА «Новости».
По его словам, украинские войска не ожидали таких действий, и связи у них были нарушены из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления. Командир добавил, что об этом свидетельствуют и пленные иностранцы.
«Они планировали это все. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», – сказал Авидзба.
Напомним, по данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что украинские вооруженные формирования стянули в Мариуполь большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону.
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Эксперт: Guardian опровергла ключевые обвинения в адрес России по событиям в Буче
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«Поражающие элементы, показанные Guardian, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Это подтвержденные факты. Теперь подобное мы увидели в Буче», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее британская Guardian представила результаты судебно-медицинской экспертизы тел мирных жителей, которые были найдены в Буче.
«При нахождении на территории Бучи армии России не было никакого практического смысла обстреливать город, где она сама же и находилась. При этом есть масса свидетельств того, что украинские части занимались обстрелами территории Бучи из артиллерии», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«ВСУ ведь и не скрывали, что вели обстрелы российских войск в Буче. Понятное дело, что нельзя обстреливать войска в городе, не попадая по гражданской инфраструктуре. Поэтому, очевидно, жертвы появились из-за артиллерийских обстрелов украинской армии. Это опровергает все обвинения в адрес России», – добавил собеседник.
«Поражающие элементы, показанные британским изданием, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Мы помним, как они применялись для обстрела Славянска, это вполне подтвержденный факт. Получается, что тактика украинской армии в части обстрела городов кассетными боеприпасами за последние восемь лет не изменилась», – продолжил он.
«При этом России нет никакого смысла заниматься уничтожением гражданского населения, устраивать «преднамеренный геноцид и расстрел мирных украинцев», в котором нас так пытаются обвинить. Вся специальная военная операция показывает, что Россия стремится по максимуму обеспечить сохранение жизней мирных людей. Это видно по целому ряду городов, где удары наносятся исключительно по военным объектам и соответствующей инфраструктуре», – резюмировал эксперт.
В минувшее воскресенье издание The Guardian сообщило, что десятки мирных жителей, погибших в Буче, были убиты небольшими (3-4 см) металлическими дротиками из снарядов – флешеттами. Ими могут начиняться снаряды танковых или полевых артиллерийских орудий. Каждый снаряд может содержать до 8000 поражающих элементов.
«Снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и России, и Украины. Артобстрелы Бучи, занятой ВС РФ, вели именно ВСУ, и никто это особенно и не отрицает с украинской стороны», – говорится в Telegram-канале «Майор и Генерал».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
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Зеленский раскрыл содержание переговоров с главами Госдепа и минобороны США
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России.
«Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности», – написал украинский президент в своем Telegram-канале.
«Визит делегации высокопоставленных должностных лиц США в Киев в этот ответственный для украинского государства момент очень ценен и важен», – добавил Зеленский.
Между тем Блинкен по итогам визита в столицу Украины заявил, что со следующей недели американские дипломаты начнут возвращаться в Киев.
«Далее мы будем смотреть, каким образом мы можем открыть само посольство в Киеве, я ожидаю, что это произойдет через пару недель», – передает его слова ТАСС.
Блинкен добавил, что работу дипведомство возобновляет обдуманно, с осторожностью и с учетом запросов дипломатического персонала. «Но мы это делаем», – сказал он.
Ранее министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
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В ДНР заявили о критических потерях ВСУ в живой силе
Украинские войска несут большие потери, которые некем пополнить, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики Ахра Авидзба.
«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», – цитирует РИА «Новости» командира «Пятнашки».
По словам Авидзбы, «есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли».
«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которое было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», – отметил он.
Ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына в интервью депутату Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко сообщил о критической для ВСУ и нацбатов обстановке на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
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Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов
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Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости».
«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент.
Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях.
По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей».
«Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин.
Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне».
Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».
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В Голландии заинтересовались состоянием Зеленского в 850 млн долларов
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Голландская партия «Форум за демократию» заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, оценивающегося в 850 млн долларов, свидетельствует запись в Twitter, опубликованная политической силой.
«Зеленский обладает огромным состоянием: по различным оценкам оно составляет около 850 млн [долларов]. И он не получил его большую часть, пока не стал президентом... Так как он получил эти деньги? И что еще более важно, на что они идут?» – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. Источник в правительстве региона сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Напомним также, 21 апреля стало известно, что власти США намерены выделить Украине 500 млн долларов в виде экономической помощи для поддержки функционирования украинского правительства.
Двумя днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел, что в рамках Группы семи (G7) возможно предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро. 14 апреля Зеленский заявлял, что Украине необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.
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Макрон не ответил на телефонный звонок Байдена
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Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот праздновал победу на президентских выборах и не ответил.
«Я хорошо оцениваю французские выборы, это, во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», – цитирует РИА «Новости».
Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.
Напомним, после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром Макроном Ле Пен изменит политику президента Франции в отношении России.
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