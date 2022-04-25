Росатом анонсировал разработку месторождения лития в Мурманской области

Госкорпорация «Росатом» планирует совместно с «Норникелем» (MOEX: GMKN) начать разработку Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщил первый замглавы атомной корпорации Кирилл Комаров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

«В России сегодня есть три источника, где литий можно брать. Один - это действительно начать разрабатывать новые месторождения. И сейчас в качестве самого перспективного мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской области, которое мы хотим совместно с «Норникелем» (разрабатывать). Рассчитываем, что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион. И хотим начать им заниматься», – приводит слова Комарова «Интерфакс».

В качестве других источников лития для производства накопителей энергии в России топ-менеджер назвал добычу лития из «так называемых рассолов». Он пояснил, что это сложный способ и достаточно дорогой, но на фоне действующих цен на литий компания уже рассматривает и этот способ в качестве экономически оправданного. Третьим источником может стать извлечение лития из отходов – но «много там не извлечешь», пояснил Комаров.

Представитель «Росатома» резюмировал, что компании нужно иметь «сбалансированную карту» источников лития. При этом он отметил, что «все, что можно, дешевое надо активно скупать за рубежом», приведя в пример политику компании относительно урана. При этом в России надо также заниматься добычей лития, в частности, для отработки технологий, заключил Комаров.

В начале года урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ, подконтрольно госкорпорации «Росатом») сообщал, что выбирает «пилотное» месторождение для старта литиевого проекта.» 2022 г. станет решающим в части старта литиевого проекта. В настоящее время изучается минерально-сырьевая база с целью выбора «пилотного» месторождения», - отмечалось в пресс-релизе компании по итогам прошлого года.

Прошлым летом стало известно о планах АРМЗ добывать литий в России и возможном участии холдинга в аналогичных проектах за рубежом. Как сообщала газета «Коммерсантъ», речь шла о добыче литиевых соединений в Мурманской и Иркутской областях до 2030 года с потенциальными инвестициями более 50 млрд руб. АРМЗ рассчитывал производить здесь до 50 тыс. тонн ежегодно.

Интерес к литию также ранее проявлял холдинг Uranium One. Как сообщал в интервью корпоративной газете корпорации «Страна Росатом» глава «Техснабэкспорта» Сергей Полгородник, горнорудная компания «Росатома» Uranium One планирует начать производство лития в 2023 году и занять десятую часть мирового рынка к 2030 году.

В настоящее время в России создается полная технологическая цепочка от добычи литиевого сырья до производства литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Сырьевое обеспечение этих планов планируется в рамках комплексного подхода, предусматривающего использование отечественного литиевого сырья и его поставок из зарубежа. В России планируется освоение сырьевых источников в Мурманской области, Сибири, Дагестане и Якутии.