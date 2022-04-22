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В ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться
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Укрывающиеся на «Азовстали» украинские военные не воспользовались гуманитарными коридорами в пятницу, заявила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что огневое воздействие по противнику продолжено, периметр предприятия блокирован для недопущения прорыва.
Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
Секретарь совбеза Украины рассказал о «допросах-допросах-допросах» Медведчука
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с политиком Виктором Медведчуком проводятся многочисленные допросы.
Данилов заявил, что Медведчук дает показания, «рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Общественное».
Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.
«Я не вижу здесь (в обмене) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», – отметил он.
Напомним, Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на солдат ВСУ в Мариуполе и жителей города.
Его жена Оксана Марченко обращалась к Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа.
Суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
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Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов
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«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.
«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.
«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.
По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.
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Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов, ВВП Украины по итогам года может упасть вполовину, в связи с чем Киев рассчитывает использовать на восстановление страны резервы России, замороженные из-за санкций. В МВФ озвучили гораздо более скромные оценки.
Зеленский по видеосвязи выступил на круглом столе в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Он заявил, что на восстановление экономики страны требуется до 7 млрд долларов ежемесячно, передает РИА «Новости».
По его словам, «Украина потеряла 550 млрд долларов в результате разрушений».
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВВП страны в 2022 году может упасть на 30-50%. По его словам, «прямые и непрямые потери» из-за российской военной операции превышают 560 млрд долларов, а восстановление страны обойдется в 600 млрд долларов, передает «Коммерсант».
Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Reuters заявил, что власти страны хотят использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. По его словам, самым быстрым решением было бы принять в странах, заморозивших российские средства, специальный закон, позволяющий использовать их для нужд Украины. «Это требует определенного уровня мужества и политической воли от каждой страны», – отметил он.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
Ранее экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил масштабы топливного кризиса на Украине.
Между тем Россия решила оспаривать заморозку золотовалютных резервов. Газета ВЗГЛЯД оценивала, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ
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Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Также в министерстве отметили, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
На представленном видеоматериале видно, что боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают и тела своих погибших. При ракурсе на укрепрайон с высоты птичьего полета видно, что он весь «перепахан» воронками от ракетно-артиллерийского огня и авиаударов российских военных. Отдельные блиндажи вдребезги разрушены точными попаданиями боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Накануне Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника, находящиеся на замаскированном аэродроме.
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ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — заявили в ведомстве.
В ангарах, помимо боеприпасов советского производства хранились сделанные на западе мины и снаряди, добавили в министерстве.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Эксперт назвала виновных в отсутствии воды в Николаеве
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«Трубопровод был поврежден украинской стороной, которая хвасталась наступлением на Херсон. И теперь они, продолжая перестрелки, не могут починить единственный источник питьевой воды в городе. В этом виноват лично губернатор Виталий Ким», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее губернатор Николаевской области Ким заявил, что завершить ремонтные работы на трубопроводе мешают бои. Вода в Николаев не подается с 12 апреля.
«ВСУ неоднократно заявляли, что обстреливают Чернобаевку в Херсонской области. Об этом говорил и Ким. Именно в результате этих обстрелов и был поврежден трубопровод. Причем сделано это на том участке, который находится под контролем России», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Собеседница уточнила, что в Николаеве сейчас проживает порядка 400 тыс. человек. «Это единственный источник питьевой воды. Оставить население без воды равносильно гуманитарной катастрофе», – добавила Шеслер. «Предприятие «Херсонводоканал» уже несколько раз выходило на руководство Николаевской области с просьбой хотя бы временно обеспечить безопасность на месте ремонта», – пояснила эксперт.
«Власти Николаева постоянно заявляют, что с их стороны ведется наступление на Херсон. То есть именно Украина несет ответственность за обострение обстановки на этом участке. Более того, в том, что Николаев сегодня без воды, виноват лично губернатор Виталий Ким», – утверждает Лариса Шеслер.
Политолог также обратила внимание на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева, который назвал цели второго этапа спецоперации. Среди них – взятие под контроль юга Украины. «При создании сухопутного коридора до Приднестровья обойти Николаев и Одессу не получится. И, на мой взгляд, это последовательное и правильное решение. Уверена, что местное население, которое лояльно в отношении России, позитивно воспримет факт взятия городов», – заключила Шеслер.
Ранее в Минобороны сообщили, что местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.
«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – подчеркнул генерал-полковник ВС России Михаил Мизинцев.
При этом в пятницу губернатор области Виталий Ким сообщил, что власти не могут починить водовод Николаев – Днепр, так как он находится якобы в зоне боевых действий. В то же время командование ВСУ и политическое руководство Украины в последние недели неоднократно заявляли о «наступательной операции на Херсон».
Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.
Напомним, в конце марта мэр Николаева Александр Сенкевич высмеял призывы местных жителей убрать из города артиллерию ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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Российский генерал назвал цель второго этапа спецоперации на Украине
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Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – передает ТАСС слова Миннекаева.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал он.
Миннекаев отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны. Сообщения СМИ о провалах не соответствуют действительности, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что отдельные группы российских войск, вырвавшись вперед, попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сообщил замкомандующего.
По его словам, техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», – сообщил Миннекаев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Лавров: Заявления президента Украины говорят, что ему переговоры с Россией не нужны
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Переговоры российской и украинской сторон проходят медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
«Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговоров», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые украинские заявления говорят о том, что Киеву переговоры уже не нужны.
«А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», – добавил Лавров.
Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
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Названа возможная причина падения украинского Ан-26 в Запорожской области
Один человек погиб и двое пострадали при падении самолета Ан-26 в Запорожской области, причиной ЧП, по предварительным данным, стало то, что самолет задел электроопору, сообщила пресс-служба областной администрации.
В обладминистрации сообщили, что известно об одном погибшем, численность экипажа и причины падения выясняются, но, «по предварительной и пока не подтвержденной информации», самолет мог задеть электроопору, в результате чего загорелся двигатель, передает ТАСС.
Самолет упал в 09.00 мск в районе поселка Михайловка Запорожской области. Он выполнял технический рейс, принадлежал Украине. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы, сообщили в обладминистрации.
Ранее сообщалось, что украинский Ан-26 упал в Запорожской области.
В Совфеде поддержали идею воссоздания Таврической губернии
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Идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России», – сказал Цеков в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что в состав Таврической губернии могла бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья. Таким образом была бы воссоздана Таврическая губерния «в ее исторических рамках». «Также туда могут войти и Крым с Севастополем», – сказал сенатор.
По его мнению, эта тема должна обсуждаться.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американский эксперт: Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем
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Президент США Джо Байдена допустил провал в своей политике в отношении Украины, заявил в колонке на сайте The Washington Post американский полковник в отставке Уэс Мартин.
Глава Белого дома, как отмечается в материале, попытался предотвратить украинский конфликт дипломатическими мерами – и не смог, передает РИА «Новости». Автор сослался на высказывание бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла, который выразил мнение, что Байден своими выпадами против российского лидера Владимира Путина лишь «сплотил осажденную российскую элиту». «Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет», – привел Мартин слова Морелла.
«Еще раз доказав, что он и близко не Рейган, Байден во всеуслышание назвал Путина «мясником» и «военным преступником». Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем вместо того, чтобы поддерживать канал связи – как СССР во время кубинского ракетного кризиса через посла Анатолия Добрынина», – отметил автор материала.
Украина и Афганистан – далеко не единственные причины, почему рейтинг Байдена сполз до рекордно низкой отметки в 42%. Людей, отмечает Мартин, не впечатляет его внешнеполитический опыт. Не добавляют популярности и рекордная инфляция в 8,5% и резкий рост цен на энергоносители – предвестники рецессии.
Ранее в пятницу Байден объяснил отказ отправлять войска США на Украину риском третьей мировой.
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Макрон призвал Россию обеспечить эвакуацию из Мариуполя
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию обеспечить условия для выхода из Мариуполя жителей города и возможность для доставки гуманитарной помощи.
«В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию соблюдать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить доставку гуманитарной помощи», – приводит утверждение Макрона ТАСС.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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В Крыму рассказали о боязни Киева интеграции юга Украины с Россией
Киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию. В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», – передает РИА «Новости» слова Мурадова.
Он выразил уверенность, что никакие заявления и угрозы представителей киевской власти не в состоянии противостоять глубинному стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни. Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.
«Денисовой безразлична судьба людей Херсонской и Запорожской областей. Она годами не обращала никакого внимания на то, как украинские экстремисты с территории той же Херсонской области целенаправленно пытались создать в Крыму гуманитарную катастрофу, лишая жителей полуострова воды, электроэнергии, продовольствия, блокируя все существовавшие в 2014 году транспортные артерии, выплату пенсий и банковских вкладов», – подчеркнул Мурадов.
По его словам, Денисова, уроженка Архангельска, ради карьеры предала интересы своей Родины – России.
Ранее из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога. До этого между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции
Украинские силовики оборудовали в квартирах, уехавших из Киева местных жителей, огневые позиции, сообщил гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, бежавший из столицы Украины, где проживал в последнее время.
По его словам, после начала боевых действий в его и соседних домах появились силовики.
«Квартиры пустые занимаются силовиками, там оборудуются огневые позиции», – сказал он в ходе опроса, видео которого есть в распоряжении ТАСС.
Он добавил, что силовики делали дыры в стенах, чтобы лишний раз не выходить в подъезд. Также он добавил, что в Киеве было много наемников из США, Великобритании, Франции, но больше всего из Грузии.
Мужчина сообщил, что иностранцам запрещали покидать город и передвигаться по нему. Его самого схватили представители силовых структур и неделю избивали за высказанное соседу мнение о происходящем на Украине и ее президенте.
«Избивали неделю, а потом выкинули возле дома», – рассказал очевидец. Второй раз силовики его избили из-за незнания украинского языка, решив, что он диверсант.
Мужчина в итоге выехал из Киева во Львов, а оттуда в Польшу. В поезде он познакомился с семьей из Ирпени, которые рассказали о случаях мародерства со стороны украинских силовиков.