В Тбилиси назвали интриганом украинского политика Давида Арахамия

В правящей «Грузинской мечте» резко ответили главе парламентской фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Давиду Арахамия, который ранее пообещал грузинским властям, что им придется ответить за якобы недолжную поддержку, оказываемую Грузией сейчас Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот человек занят интригами», – заявил депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе. По его словам, такая позиция Арахамия не соответствует интересам ни Украины, ни Грузии.

«Я предполагал, что появится бацилла, ориентированная на осложнение наших двусторонних отношений», – сказал Михаил Сарджвеладзе. Он считает, что в интересах Арахамия поддерживать грузинскую «партию войны» – саакашвилевское «Единое национальное движение».

Другой парламентарий от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал украинского политика «координатором» отношений партии Саакашвили и ее сторонников в Киеве.

«Арахамия мешает нормализации отношений Тбилиси и Киева», – сказал Ираклий Кадагишвили.

Напомним, что в интервью оппозиционному грузинскому телеканалу «Мтавари» («Главный») Арахамия сказал, что правительство Грузии его разочаровало.

По его словам, якобы с помощью грузинских банков «Россия обходит санкции».Также он подверг критике заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Украина оказалась наказанной за то, что не смогла избежать военных действий.

«Мы когда-то к этому вернемся, сейчас на это нет времени, – сказал Арахамия. – Но это должен оценить народ Грузии».

Глава фракции «Слуга народа» также отметил, что помощь украинским беженцам, которых в Грузии сейчас более 20 тыс. человек, оказывает только народ Грузии, а не ее правительство.

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к финансовым санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.

15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Арахамия отказался встретиться с парламентской делегацией, но участвовал в переговорах со сторонниками Саакашвили.

Примечательно, что сейчас в Грузии находится делегация Конгресса и Сената США, члены которой отмечают полную поддержку Украины со стороны Грузии.

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