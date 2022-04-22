Путин обсудил с Совбезом сотрудничество на постсоветском пространстве

У молодых специалистов появится новый цифровой инструмент для поиска престижной работы

Создание всероссийского детского движения, волонтерские проекты, новый цифровой формат трудоустройства для талантливой молодежи и господдержка отечественных дизайнеров и кулинаров. Это всего лишь небольшая часть инициатив, к которым в среду было привлечено внимание президента во время его общения с участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей».

В среду в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» – платформы, которая объединяет больше двух десятков социальных, образовательных и управленческих проектов, конкурсов и олимпиад. Платформа начала работу по инициативе главы государства почти четыре года назад. «За это время сотни тысяч, миллионы людей приняли участие – так или иначе – в этой работе, – заметил Путин во вступительной речи. – У нас на связи будут и есть уже, да и здесь тоже, в зале – непосредственные участники, исполнители тех или иных инициатив».

В заседании в Кремле участвовали как члены Наблюдательного совета (в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, глава правления Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и несколько профильных министров), так и участники проектов и конкурсов «РСВ»: состязания управленцев «Лидеры России», студенческой олимпиады «Я – профессионал», школьного конкурса «Большая перемена» и других.

Одной из первых слово дали участнице «Большой перемены» Диане Красовской из Севастополя. Совсем недавно, в марте, школьница стала инициатором акции «Рука помощи» – гуманитарного проекта по поддержке детей Донбасса. Диана рассказала, что она сама родом из Луганска, переехала с мамой и братом в Крым восемь лет назад. «Я знаю, что такое война, и как трудно бывает привыкнуть к жизни на новом месте», – рассказала девочка президенту. По словам Дианы, благодаря участию в «Большой перемене», сейчас у нее появились друзья со всей России – от Камчатки до Петербурга. «Мы стали настоящей семьей. И у нас с другими ребятами есть предложение создать общее детское движение, которое бы нас объединяло», – сказала Диана Красовская.

«Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – ответил президент.

Путин также поддержал инициативу активистов волонтерского проекта #Мывместе – всероссийской акции взаимопомощи, которая стартовала во время пандемии коронавируса. Представительница добровольцев Анастасия Маклюк рассказала о двух новых инициативах движения: сервисе «Добро.Взаимно» и Фестивале дарения. Первая акция позволит людям в обмен на свою помощь получить то, в чем они нуждаются, а вторая «приобщает к культуре взаимопомощи и взаимно полезному обмену», объяснила Маклюк.

«Мы вам должны сказать спасибо за то, что вы являетесь инициатором такого движения, – отметил Путин. – Мы часто говорим про нашу страну, про Россию, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова. Волонтерское движение не так уж и давно начало у нас развиваться, но приобрело огромные масштабы. Волонтеры действуют по зову сердца, искренне, бескорыстно. Мы со своей стороны будем делать все, для того чтобы вас поддержать».

Самый молодой победитель второго конкурса «Лидеры России», ныне – вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов рассказал об инициативе, которая должна помочь молодым специалистам в нынешнее непростое время. «Было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы «Россия – страна возможностей» было бы создано кадровое агентство, – предложил Петухов. – Таким образом талантливые ребята могли бы выстраивать свою карьерную траекторию, искать новую работу, а работодатели, региональные администрации, компании могли бы находить профессионалов своего дела».

«В нашем проекте за последние четыре года поучаствовало 10 миллионов человек. Мы понимаем, что необходимо расширяться, давать людям возможность искать новую работу», – пояснил оренбургский вице-губернатор газете ВЗГЛЯД по завершении заседания Набсовета. По его словам, цифровое кадровое агентство, которое будет предназначено в первую очередь для победителей конкурсов РСВ, должно принципиально отличаться от уже имеющихся порталов по поиску работы. «Обычные кадровые агентства не дают возможности объективно оценить компетенции специалиста, – отметил Петухов. – Все участники проекта «Россия – страна возможностей» прошли оценку не только лидерских компетенций, но профессиональных навыков, знаний, умений».

По словам собеседника, новый проект должен развиваться при государственном участии, но «государство должно, так сказать, быть попутным ветром». «Бизнес также должен активно участвовать в этом процессе. Без участия бизнеса ничего не получится. Компании, пожалуй, больше государства заинтересованы, чтобы самые профессиональные кадры работали именно у них».

«Здорово, что президент поддержал идею создания цифрового кадрового агентства, – добавил Петухов. – Проект даст тысячам молодых людей и уже сформировавшимся профессионалам возможность находить новую интересную работу, а работодателям – находить грамотных специалистов».

«База данных для кадрового агентства собирается как в рамках конкурсов РСВ, так и в наших центрах компетенции, которые мы создали уже в 42 университетах при поддержке министерства науки и высшего образования, – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Центры компетенции – достаточно новый проект, мы его обсуждали на предыдущем заседании Наблюдательного совета. Но уже 115 тысяч студентов прошли через различные оценочные процедуры в центрах компетенции. 40 тысяч из них прошли через весь комплекс тестов и получили обратную связь на тему того, какие профессиональные компетенции у них развиты лучше, какие пока чуть хуже».

Новый инструмент, который поможет молодым специалистам найти достойную работу, особенно актуален в нынешние «санкционные» времена. «Сегодня на наблюдательном совете мы достаточно откровенно говорили о том, что наша страна сейчас столкнулась с невероятным вызовом, – отметил Комиссаров. – Но любой вызов – это всегда и новые возможности. Ушли какие-то компании с нашего рынка – значит это возможность для того, чтобы предлагать логичный сервис и услуги нашими российскими производителями и предпринимателями. Конечно, это не так просто. Конечно, это не так быстро. Конечно, мы не можем прямо сейчас решить все задачи и проблемы, с которыми мы столкнулись. Но в том, что в конечном итоге мы это сделаем и станем сильнее, я не сомневаюсь».

О том, что помимо трудностей и ограничений, нынешние времена несут собой и новые возможности, говорил и президент на заседании Наблюдательного совета, отметила политолог Анна Федорова. «Платформа «Россия – страна возможностей» исторически играла важную роль в поддержке разнообразных проектов, которые шли снизу, то есть от конкретных людей, от рядовых россиян, обладающих предпринимательской, социальной инициативой», – напомнила эксперт.

«Сейчас роль платформы усилилась, потому что перед страной стоят новые вызовы, связанные с уходом многих западных компаний. В связи с этим я бы особо отметила сказанные сегодня слова президента о необходимости поддержки российских дизайнеров, а также поддержки бизнесменов, занятых в сфере общественного питания. Сейчас у нас появляется шанс доказать, в первую очередь, самим себе, что на западных компаниях свет клином не сошелся», – заявила Федорова.

По оценке участников встречи, это был не столько отчет о проделанной работе, сколько «мозговой штурм», по результатам которого можно ожидать конкретных поручений главы государства. Новые конкурсы и проекты, которые поддержал президент, будут запущены в ближайшее время, сообщил Комиссаров. «Мы привыкли работать всегда быстро, поэтому, я надеюсь, что все те поручения, которые сегодня были даны, все те решения, которые были сегодня приняты, мы сможем исполнить в ближайшие месяцы, может быть, даже что-то в течение ближайших недель: подготовить, объявить старт, – пояснил ТАСС гендиректор АНО «Россия – страна возможностей». – Все то, что было объявлено, точно в этом году будет запущено».